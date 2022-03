Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. Unter dem Titel: "Unser Grundwasser – Kein Grund zur Sorge oder doch ein Problem?" referiert Prof. Dr. Jens Bender von der DHBW Mosbach heute bei einer Online-Veranstaltung der Hochschule zum Weltwassertag. Der Bauingenieur ist Experte, wenn es um die Themen Wasserbau und Wasserwirtschaft geht, hat unter anderem bereits Projekte in Äthiopien und Sudan umgesetzt. Im Gespräch mit der RNZ blickt er auf das Grundwasser im Neckar-Odenwald-Kreis und gibt Tipps zum Wassersparen.

Prof. Dr. Jens Bender. Foto: privat

Herr Professor Bender, drei kurze Fragen zum Einstieg: "Hahnewasser" oder doch lieber aus der Flasche?

Ich trinke ausschließlich Leitungswasser, von Zeit zu Zeit auch mal ein Glas Wein.

Regen oder Sonnenschein?

Die Mischung macht’s. Am liebsten nachts den Regen und tagsüber den Sonnenschein. Ohne Regen werden wir nicht auskommen. Außerdem wäre ich dann als Wasserwirtschaftler arbeitslos.

Rhein oder Neckar?

Nehmen Sie es mir nicht übel, aber als gebürtiger Nordrhein-Westfale schlägt mein Herz etwas stärker für den Rhein.

Wie steht es um die Grundwasserqualität bei uns im landwirtschaftlich geprägten Neckar-Odenwald-Kreis, wie hoch ist die Belastung durch Nitrat?

Die Nitratbelastung des Grundwassers im Landkreis variiert. Der Großteil unserer Wasserschutzgebiete können als gering belastet klassifiziert werden. So reichen aktuelle Messungen von zehn bis hin zu 35 Milligramm pro Liter. Lediglich in vier Gebieten – in Hardheim, Obrigheim, Seckach und Billigheim – wurden leicht erhöhte Nitratwerte gemessen. Diese gilt es genauer im Auge zu behalten. Gegebenenfalls können behördliche Vorgaben in Kraft treten, die die Verwendung von Düngern einschränken oder andere Schutzmechanismen verordnen. Die Nitratbelastung eines Grundwasservorkommens hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Die geologischen Gegebenheiten spielen eine Rolle, aber natürlich auch der direkte Eintrag von Stickstoff, beispielsweise durch landwirtschaftliche Aktivitäten. Insgesamt ist die Qualität des Grundwassers – im Hinblick auf die Nitratbelastung, aber auch generell – im Kreis als gut bis sehr gut einzustufen.

Was läuft hier besser als andernorts, wo über eine hohe Nitratbelastung geklagt wird?

Wie gesagt, die Nitratbelastung des Grundwassers hängt von verschiedenen Faktoren ab. Daher lässt sich nicht pauschal sagen, was an anderer Stelle schlecht und was im Neckar-Odenwald-Kreis gut läuft. Man kann aber in der gesamten Europäischen Union erkennen, dass die gemeinsamen Anstrengungen zur Verbesserung des Grundwassers wirken. In der gesamten EU kann eine Verbesserung der Grundwasserqualität beobachtet werden, wobei Deutschland den übrigen Staaten leider noch etwas hinterherhinkt.

Auch von Mikroplastik und Medikamentenrückständen im Trinkwasser liest man immer häufiger. Spielen solche Verunreinigungen im Landkreis eine Rolle?

Mikroplastik spielt nach derzeitigem Wissensstand im Grundwasser keine entscheidende Rolle, da Plastikpartikel durch das Gestein auf natürliche Weise recht gut herausgefiltert werden. Aber auch das ist von den geologischen Gegebenheiten abhängig. Auch im Bodenseewasser wurden bislang nur geringste, unbedenkliche Mengen von Mikroplastik-Teilchen nachgewiesen. In der Wasseraufbereitungsanlage des Bodensees wird das Wasser zudem gefiltert, wodurch Teilchen, die größer als 15 Mikrometer sind, zurückgehalten werden. Arzneimittelrückstände, die im Trinkwasser nachgewiesen werden können, sind in der Konzentration äußerst gering und nach heutigem Kenntnisstand ebenfalls unbedenklich. Außerdem wird in den Kläranlagen daran gearbeitet, neue Verfahren zu entwickeln, um solche Spurenstoffe effektiv aus dem Abwasser zu entfernen, sodass sie gar nicht in den natürlichen Wasserkreislauf gelangen.

Und wie sieht es mit dem Grundwasserspiegel aus? Hat der nach den Trockenjahren 2018/19/20 im NOK noch einen guten Stand?

Die Grundwasserstände im Neckar-Odenwald-Kreis haben sich durch den recht feuchten Sommer 2021 und die regenreichen vergangenen Monate recht gut erholt und liegen an den meisten Messstellen wieder im Bereich des langjährigen Mittels. Dies gilt übrigens für den Großteil der Messstellen in Baden-Württemberg. Es bleibt abzuwarten, wie trocken der nächste Sommer werden wird.

Wo überall wird überhaupt Grundwasser im NOK gefördert?

Der Neckar-Odenwald-Kreis verfügt insgesamt über 35 festgesetzte Wasserschutzgebiete, in denen Wasser für die Trinkwasserbereitstellung gewonnen wird. Nach den mir vorliegenden Unterlagen werden in diesen Wasserschutzgebieten 26 Tiefbrunnen betrieben, aus denen Grundwasser- beziehungsweise Uferfiltrat gefördert wird. Hinzu kommt eine Vielzahl kleinerer Quellen. Bei Uferfiltrat handelt es sich um Brunnen, die in unmittelbarer Nähe zu einem Oberflächengewässer – etwa dem Neckar – gebaut wurden. Man nutzt die natürliche Reinigungskraft des Bodens und trinkt letztlich das durch den Boden gereinigte Oberflächenwasser. Die Qualität des Uferfiltrats wird aber maßgeblich durch das Oberflächengewässer geprägt.

Viel Wasser kommt aber auch vom Bodensee über Pipelines bis zu uns. Wird das immer so bleiben können?

Die genauen Mengen für den Landkreis kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Das Bodenseewasser trägt etwa mit zwei Dritteln zur Wasserversorgung über die Stadtwerke Mosbach bei. Das übrige Trinkwasser wird als sogenanntes Eigenwasser aus den Brunnen und Quellen zugemischt. Bisher deutet nichts darauf hin, dass durch den Klimawandel oder andere Einflüsse die zukünftige Wasserversorgung über den Bodensee in Gefahr ist.

Wie lässt sich ohne großen Aufwand der eigene Wasserverbrauch reduzieren?

Wassersparen ist natürlich eine großartige Sache, und jeder kann durch einige Änderungen seiner Gewohnheiten dazu beitragen. Beispielsweise sollte eine Dusche dem Vollbad vorgezogen werden, bei der Toilettenspülung kann durch eine Sparspültaste die Wassermenge dem Geschäft angepasst sein. Es ist aber auch hilfreich, wenn wir unseren Rasen nicht jede Woche mähen, da er so eine deutlich größere Wassermenge benötigt. Die Liste der Möglichkeiten zur Wassereinsparung ist sehr lang. Ich denke, wenn man einfach mal versucht, ganz bewusst mit der Ressource Wasser umzugehen, wird jeder individuelle Möglichkeiten finden, mit sehr wenig Aufwand weniger Wasser zu verbrauchen.

Info: Fünf Vorträge widmen die DHBW Mosbach und Mannheim heute dem Thema Wasser. Die Online-Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Anmeldung bis 12 Uhr unter www.tinyurl.com/HzweiO.