Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Vorfeld der in vielerlei Hinsicht wegweisenden Sitzung hat die RNZ bei den Vorsitzenden der im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises vertretenen Fraktionen nachgefragt, wie man die Situation der Kliniken, die verschiedenen Pläne und Überlegungen, die Ängste und Sorgen der Bürger oder auch den Informationsfluss bewertet. So oder so, bis kommenden Mittwoch müssen sich die Kreisräte und Kreisrätinnen ein abschließendes Bild machen – und abermals wichtige Weichen für ein (bessere) Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken stellen.

Vorsitzende Simone Heitz. Foto: rnz

1. Auch wenn sich die Vorzeichen dieser Tage mehrfach verändert haben und auch das Thema (Teil-)Privatisierung mit auf dem Tisch liegt: Wie denkt man in Ihrer Fraktion über das im Dezember vorgestellte Struktur- und Maßnahmenpaket? Reichen die geplanten Maßnahmen aus, um die gewünschten Einsparungen zu erzielen? Sind sie tatsächlich stimmig?

Wir sind unglücklich darüber, dass wertvolle Zeit nutzlos verstrichen ist. Seit über zehn Jahren fordern wir einen Plan zur Gesundheitsversorgung im Kreis. Wir wollten über eine regionale Gesundheitskonferenz im breiten gesellschaftlichen Dialog einen konkreten Plan entwickeln; das wurde abgelehnt. Nun steht der Kreis scheinbar vor Alternativlosigkeit.

2. Ohne eine Entscheidung zu jenem Paket und den damit verbundenen Planungen vorwegzunehmen: Wie einig ist man sich in Bezug auf die möglicherweise folgenreiche Abstimmung (in Bezug auf den Maßnahmenplan)? Oder andersherum gefragt: Wie sehr gehen die Meinungen zu den Strukturmaßnahmen auseinander?

Innerhalb der Fraktion sind wir uns einig, wie wir abstimmen werden. Grundsätzlich meinen wir, dass zumindest die Zahlen, die dem Maßnahmenentwurf zugrunde liegen, auch zu den dazugehörigen vorgeschlagenen Folgen passen müssen, wenn man denn diese vorgeschlagenen Maßnahmen auch wirklich zur Abstimmung stellen will.

3. So das Maßnahmenpaket tatsächlich kommt, muss es sich schnell bewähren. Ist die vorgegebene Zeit, in der die Veränderungen wirken sollen, nicht sehr knapp?

Wir hatten bereits aus unserer Fraktionsvorstandsbesprechung heraus deutlich gemacht, dass die Maßnahmen Zeit brauchen und man nicht innerhalb von drei Monaten deutliche Verbesserungen sehen kann. Wir plädieren dafür, diese Zeit zu geben, Mitarbeitende und Bevölkerung zu beteiligen, sorgfältig zu planen und nicht schon wieder einen Haken zu schlagen.

4. Auch die Bevölkerung treibt die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken schon lange um. Nun sind es die Einschnitte, die der Struktur- und Maßnahmenplan mit sich bringen würde, die den Menschen sorgen bereiten. Können Sie die Ängste nachvollziehen?

Veränderungen erzeugen Ängste. Es wäre vieles leichter, wenn der Kreis einen Plan hätte, wie er sich Krankenhausversorgung vorstellt. Für solch einen Plan hatten wir im Kreistag bisher keine Mehrheit. Mit einem Privaten (Mit-)Versorger wird es Abstriche in der Krankenhausversorgung geben. Wir setzten daher weiterhin auf kommunalen Trägerschaft.

5. Vor allem die geplante Schließung der Gynäkologie/Geburtshilfe in Mosbach bewegt die Menschen, sorgt für viel Kritik. Sollte man eine so "sensible" Abteilung nicht doch an beiden Klinik-Standorten vorhalten?

Hebammenmangel wird als wichtiger Grund genannt. Aber: Geburtsabteilungen schließen, setzt (ungewollt) ein Signal: "Junge Menschen sind im NOK nicht willkommen." Im Krankenhausbedarfsplan ist Gynäkologie an beiden Standorten festgeschrieben. Wir Grünen im Kreistag möchten Geburtshilfe an beiden Standorten erhalten und denken an alternative Modelle.

6. Zuletzt standen auch Überlegungen zu einer Teilprivatisierung im Fokus; parallel zum Maßnahmenpaket sollte sie als Option verfolgt werden. Der Gesundheitsausschuss hat sich nun dafür ausgesprochen, die Suche nach einem "strategischen Partner" zunächst ruhen zu lassen. Wie steht Ihre Fraktion zu einem Modell einer (Teil-) Privatisierung?

Wir lehnen Privatisierung ab. Ein Privater wird Abschreibung und Defizite aus der Grund- und Regelversorgung in Rechnung stellen. Geburtshilfe ist bundesgesetzlich unterfinanziert. Die betriebswirtschaftliche Betrachtung ist keine volkswirtschaftliche und keine strukturpolitische. An den Kliniken hängen Arbeitsplätze und Wirtschaftskraft.

7. Um abschließend noch einmal auf das Thema Information zu kommen: Fühlt(e) man sich als Fraktion/Kreisrat immer ausreichend über Lage und Hintergründe informiert? Oder gab/gibt es noch offene Fragen? Etwa auch bezüglich Konzept/Kosten des Maßnahmenpakets?

Wir wurden zeitnah informiert. Die Qualität war nicht immer werthaltig. Meine Fragen aus der letzten Kreistagssitzung sind bis heute nicht vollständig beantwortet. Nicht geklärt ist unter anderem, welche Kosten bei einer (Teil-)Privatisierung beim Kreis hängen bleiben würden. Zumindest diese Risikoabschätzung ist zur Kreistagsentscheidung hin zwingend nötig.

>>>Lesen Sie hier, wie die Fraktionen

> CDU

> Freie Wähler

> SPD

> AfD

> FDP

> DCB

die Situation einschätzen<<<