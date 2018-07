Mosbach. (schat) Moshammer in Mosbach - das passt ja irgendwie: Mitsamt Hündchen Daisy schnupperte Rudolph Moshammer am Sonntag Altstadtluft, inspizierte die Alltagsmenschen, suchte und fand den Plausch mit erstaunten Passanten. Gut, der Mosi, der da Mosbach erkundete, ist nicht ganz echt - der wahre Rudolph Moshammer ist schließlich bereits 2005 ums Leben gekommen. Ebenso wenig wie Daisy, die in pflegeleichter Plüschversion am Herrchen hängt. Aufmerksamkeit und verwunderte Blicke zog das Double (Harry Dörsching) trotzdem reichlich auf sich. Zumal er von einem kleinen Filmteam begleitet wurde, dass "Mosi" vor dem Fachwerkhintergrund in Szene setzte.

Hinter dem etwas anderen Dreh (in Bälde zu sehen auf www.youtube.com) steckt Thomas Lerchenberger. Der Münchner ist Trachtenspezialist, hat unter dem Label "Schickeria" eine zum Teil außergewöhnliche Kollektion kreiert (die er von seinem Laden in Weiterstadt aus vertreibt). "Ich war der erste, der Totenköpfe auf die Lederhose gepackt hat", schildert Lerchenberger. Mit dem Moshammer-Double-Drehs will er zum einen auf seine Trachten aufmerksam machen, zum anderen aber auch Mosbacher Besonderheiten und Originale in den Fokus rücken und ein bisschen bayerische Lebensweise und Kultur in den Odenwald transportieren.

Die nächste Station für Moshammer und Co. hieß am Sonntag dann auch "Schützenstadl", wo Hausherr Alex Kretz dem Promi samt Daisy und Filmteam gern die Stadltüren öffnete. Thomas Lerchenberger plant derweil schon weiter: "Demnächst kommen wir mit einem Andreas-Gabalier-Double, das wird was...", prophezeit er.