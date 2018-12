Obrigheim/Mosbach. (ar/pm) Das Softwareunternehmen MPDV aus Mosbach hat im Technologie- und Gewerbepark Neckar-Odenwald (Techno) ein rund 20.000 Quadratmeter großes Grundstück erworben. Dies teilte die Stadt Mosbach am Freitagmittag mit. "Mit dem Grundstück möchten wir uns für die Zukunft rüsten und die Grundlage für weiteres Wachstum schaffen", sagt Nathalie Kletti, Mitglied der Geschäftsleitung von MPDV. Sie ergänzt: "Außerdem ist der Kauf des Areals für uns ein klares Bekenntnis zu unserem Hauptsitz und zur Region. Hier haben wir unsere Wurzeln und von hier aus möchten wir auch zukünftig weiter expandieren".

Beim Technologiepark Neckar-Odenwald auf der Asbacher Höhe ist die Freude über diese Entscheidung des Softwareunternehmens groß. Als Verbandsvorsitzender sah Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann in dieser potenziellen Firmenansiedlung "nach etlichen Jahren des Stillstands einen weiteren Meilenstein in der positiven Entwicklung des Techno." Ein Grundstück in dieser Dimension "hätten wir in Mosbach nicht zur Verfügung stellen können", unterstrich das Mosbacher Stadtoberhaupt gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Michael Jann freut sich, mit der Firma MPDV einen "global player" in der Region halten zu können und diesem eine Perspektive für weiteres Wachstum zu ermöglichen. Außerdem erhofft er sich dadurch weitere Ansiedlungsimpulse für den Technologie- und Gewerbepark. Dabei erläuterte er, dass die Anfragen für größere Gewerbegrundstücke zuletzt signifikant angestiegen seien. "Weshalb der Zweckverband auf eine weitere gute Entwicklung hoffen darf", so Jann weiter. Sein Dank gilt der Unternehmerfamilie Kletti für das Vertrauen, das sie in den Zweckverband gesetzt hat.

Seit Jahren verzeichnet das Softwareunternehmen MPDV aus Mosbach zweistellige Wachstumsraten. Um dem Rechnung zu tragen, hat das Unternehmen nun im Technologie- und Gewerbepark Techno in Mosbach das rund 20.000 Quadratmeter große Grundstück gekauft. Überdies ist das Gelände gerade einmal fünf Kilometer vom aktuellen Hauptsitz des Unternehmens im Römerring entfernt.