Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mit Verstärkung absolvierte der Gemeinderat Mosbach seine jüngste Sitzung, zu der man ausnahmsweise im Audimax der Dualen Hochschule Mosbach zusammengekommen war. Dass auch Bürgermeister Christian Stuber und die Gemeinderäte aus Neckarzimmern in der großen Runde saßen, hatte einen einfachen Grund: Es war über die Beauftragung einer Starkregenkonzeption mitsamt Gefährdungs- und Risikoanalyse und Handlungsanleitung für Mosbach und Neckarzimmern zu beraten.

Die Notwendigkeit einer solchen Konzeption verdeutlichte nicht nur Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann mit Blick auf die Unwetterereignisse im Jahr 2016 und die "deutlich sicht- und fühlbaren" Auswirkungen des Klimawandels. Und eine gemeinschaftliche Betrachtung von Mosbach und Neckarzimmern habe sich schon bei den ersten Überlegungen aus fachlicher Sicht angeboten.

Was zu einem stimmigen Starkregenrisikomanagement gehört, erläuterte im Gremium Joachim Liedl vom Fachbüro Winkler und Partner (Stuttgart), das sich seit 30 Jahren mit derlei Untersuchungen und Projekten beschäftigt. Dabei sei zunächst zwischen Hochwasser- und Starkregengefahrengebieten und -karten zu unterscheiden. Bei letztgenannten brauche es eben kein auslösendes Gewässer für Gefährdungssituationen. "Das kann eigentlich überall vorkommen", so Liedl; eine Überflutung komme in diesem Fall durch immensen Niederschlag und Oberflächenabfluss des Wassers zustande. Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2016 waren solche Ereignisse in verschiedenen Gemeinden in der Region zu beklagen gewesen, unter anderem auch in Mosbach und Neckarzimmern.

Beim kommunalen Starkregenrisikomanagement orientiere sich das Vorgehen am Leitfaden an den Vorgaben der Landesanstalt für Umwelt (LUBW), die drei Stufen vorsehen: Einer "hydraulischen Gefährdungsanalyse" anhand von Starkregengefahrenkarten folgen eine Analyse des Überflutungsrisikos (mit expliziten Beschreibungen und Steckbriefen) und schließlich ein Handlungskonzept zur Minimierung jener Risiken.

Der Experte aus Stuttgart berichtete detailliert, wie Karten, Modelle, Analysen und Auswertungen erarbeitet werden. In Bezug auf das am Ende stehende Handlungskonzept betonte Liedl, dass mögliche bauliche Maßnahmen nur wenige von mehreren Bausteinen seien. Eine bedeutende Rolle spielten vielmehr auch die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung sowie Alarm- und Einsatzplanungen.

Auch einen groben Zeitplan skizzierte Joachim Liedl: Von April bis Dezember 2022 erarbeite man Gefährdungsanalyse und Starkregengefahrenkarten, für eine Risikoanalyse sei ein Zeitraum von Januar bis Mai 2023 veranschlagt, mit einem konkreten Handlungs- und Maßnahmenkonzept sei dann bis Oktober kommenden Jahres zu rechnen. Rund eineinhalb Jahre dauert es also vom Beschluss – der nach dem Vortrag einstimmig gefasst wurde – zum Konzept.

Die Notwendigkeit, im Fall der Regenfälle ein stimmiges Starkregenrisikomanagement parat zu haben, sahen die Mitglieder des Mosbacher und des Neckarzimmerner Gemeinderats. Zuvor hatte man sich noch versichern lassen, dass in den Erhebungen und Analysen auch besondere Hanglagen (Abrutsch- und Erosionsgefahr) oder geschädigte Baumbestände (die von möglichen Wassermassen mitgerissen werden könnten) berücksichtigt werden.

Der Gast aus Stuttgart konnte folglich einen Auftrag über rund 119.000 Euro mit auf den Rückweg in die Landeshauptstadt nehmen. Gefördert wird die Erstellung der Konzeption vom Land wiederum mit rund 70 Prozent. Für Mosbach verbleibt demnach ein Kostenanteil von 23.400 Euro, Neckarzimmern muss 10.300 investieren.

Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann freute sich über die Einigkeit bei einer "absoluten Notwendigkeit". Schließlich sei in Zukunft leider noch häufiger mit Starkregenereignissen zu rechnen. "Da braucht es Handlungskonzeptionen, um gerüstet zu sein." Im Hinblick auf die Zeit, die nun die Erarbeitung des Rüstzeugs in Anspruch nimmt, bleibt zu hoffen, dass das nächste Starkregenereignis nicht allzu bald kommt.