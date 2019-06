Von Heiko Schattauer

Mosbach/Neckarzimmern. Das Vorhaben steht nun schon seit geraumer Zeit im (regionalen) Raum. Es wurde öffentlich informiert und - wie es das Verfahren vorsieht - öffentlich ausgelegt. Das bayerische Abfallwirtschaftsunternehmen "gsb" plant die Einrichtung und den Betrieb eines Zwischenlagers für Sonderabfälle auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne. Die RNZ berichtete bereits Mitte Februar erstmals über das Ansinnen, es folgten eine Informationsveranstaltung im ehemaligen Casino der Kaserne und die Offenlegung der Unterlagen zum Vorhaben beim Landratsamt in Mosbach sowie beim Regierungspräsidium in Karlsruhe.

In der Fächerstadt liegt auch die Verantwortung für das weitere Prozedere: Den nächsten öffentlichkeitswirksamen Schritt stellt der Erörterungstermin zum geplanten Zwischenlager dar. Am 3. Juli (voraussichtlich ab 9.30 Uhr) wird dazu ins "fideljo", das Zentrum für Kultur und Begegnung der Johannes-Diakonie Mosbach, eingeladen. Um Kultur wird es dabei weniger gehen, um Begegnung schon eher. Vor allem aber eben um Müll. Gefährliche wie ungefährliche Stoffe, die als sogenannter Sonderabfall auf dem ehemaligen Kasernengelände zwischengelagert werden sollen, um sie in der Folge einer fachgerechten Entsorgung in der gsb-Anlage in Baar-Ebenhausen zuzuführen.

Die einzelnen Gebinde - etwa mit Reststoffen aus der Automobilproduktion - soll jeweils nur vorübergehend (maximal ein Jahr) auf dem Hardberg gelagert werden, für die Einrichtung an sich ist aber ein dauerhafter Betrieb beantragt. Hintergründe des Vorhabens sind zum einen ein infrastruktureller Umbau des bayerischen Entsorgungsunternehmens und zum anderen ein erhöhtes Aufkommen an Sonderabfällen - beides sorgt nach gsb-Auskunft für Kapazitätsprobleme bei der Zwischenlagerung.

Abhilfe soll also eine rund 1300 Tonnen fassende Anlage auf dem ehemaligen Militärareal in Neckarelz schaffen, das im Zuge der Konversion das Mosbacher Entsorgungsunternehmen Inast erworben hat.

Grundsätzlich ist eine Nutzung für die Lagerung von Sonderabfällen durch den Bebauungsplan dort möglich. Der entsprechende Fachdienst des Regierungspräsidiums Karlsruhe muss nun im Sinnen des "emissionsschutzrechtlichen Verfahrens" prüfen, ob das Vorhaben realisiert werden kann und darf. "Diesbezüglich ist noch keine Entscheidung getroffen", stellt Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums, klar. Im Zuge der Offenlegung der Pläne (sie waren bis Anfang Juni im Landratsamt einzusehen) seien insgesamt fünf Einwendungen eingegangen, die man derzeit prüfe. Weitere Erkenntnisse wolle man auch beim Erörterungstermin gewinnen. Der weitere Fortgang des Verfahrens richte sich auch nach dem, "was bei diesem Termin vorgetragen wird", erläutert Uwe Herzel weiter. Für eine abschließende Bewertung seien in der Folge erfahrungsgemäß etwa drei Monate einzuplanen.

Beim bayerischen Entsorgungsunternehmen bereitet man sich unterdessen auf den anstehenden Erörterungstermin vor. Über den Inhalt der Einwendungen werde man informiert, erklärt Dr. Dominik Deinzer, gsb-Geschäftsführer. Wie bei der Informationsrunde im ehemaligen Kasernen-Casino wolle man sich "transparent und konstruktiv" einbringen, auch wenn mit kritischen Fragen natürlich zu rechnen sei. Für den Fall, dass sich aus den kritischen Fragen am Ende keine "zeitkritischen Auflagen" ergeben, plant man seitens der gsb mit einer Inbetriebnahme des Zwischenlagers zum Ende des laufenden Jahres.

