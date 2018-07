Mosbach. (RNZ) Auch in der zweiten Woche lohnt sich das Programm des Mosbacher Sommers. Das erwartet Sie ab Dienstag:

Ein spannendes Abenteuer hat die Badische Landesbühne bei ihrer Vorstellung am Dienstag im Neckarelzer Burggraben im Gepäck. Gezeigt wird um 17 Uhr das Kinderstück "Der Räuber Hotzenplotz" von Ottfried Preußler. Es handelt von dem rüpelhaften Bösewicht Hotzenplotz und seinen beiden flinken Gegenspielern. Einlass in den Burggraben ist ab 16.45 Uhr.

Mit "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit" zeigt die Landesbühne ebenfalls am Dienstag auf dem Mosbacher Marktplatz ein weiteres Stück. Die Geschichte aus der Feder von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais spielt am Hochzeitstag des Figaros, einem Kammerdiener, der die Kammerzofe Susanne heiraten möchte. Doch nicht nur er hat ein Auge auf sie geworfen. Die Aufführung beginnt um 20.30 Uhr.

Der letzte Schultag vor den Sommerferien wird am Mittwoch groß gefeiert. Ein weiterer Anlass ist das 20-jährige Bestehen des Mosbacher Jugendgemeinderats. Ab 17 Uhr steigt die Party "beach perfect" im Freibad "faMos" mit Musik von "Generation Sounds" und bunten Cocktails.

Ein Gesangverein der etwas anderen Art belebt am Freitag, 27. Juli, ab 20 Uhr den Burggraben in Neckarelz. Der "Hardchor" aus Heidelberg behandelt in seinem Programm "Singen ist auch keine Lösung" selbstironisch die bekannten Männerthemen des Alltags: gute Ernährung, körperliche Ertüchtigung und Männerleiden. Die Sänger bedienen sich dabei an der Musik von Udo Jürgens, Frank Sinatra und vielen mehr.

Das allseits beliebte Spielefest steigt am Sonntag, 29. Juli, von 14 bis 18 Uhr im Kleinen Elzpark. Viele spannende Aktionen warten auf Klein und Groß, darunter eine Baumkletteraktion, Kinderschminken, eine Wasserrutsche, Wellenrutsche, eine Pflanzaktion, Riesenseifenblasen, die Druckwerkstatt Mosbach und einiges mehr.