Jens Stempniewicz arbeitet beim städtischen Ordnungsamt in Mosbach. Seine Kontrollen stoßen nicht immer auf Gegenliebe, in diesem Fall am Waldhauerweg schon: "Man sollte die Regeln akzeptieren", sagt dieser Verkehrsteilnehmer. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Jens Stempniewicz ist in seinem Beruf vieles. Mal ist er Mülldetektiv. Mal Recherchemitarbeiter. Mal Verwaltungsangestellter. Mal Kontrolleur. Immer liegen ihm aber Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet Mosbach am Herzen. Jens Stempniewicz arbeitet beim Ordnungsamt Mosbach. Ganz normale Tage kennen sie hier nicht, denn hier fällt jeden Tag etwas anderes an.

"Eigentlich mache ich die Arbeit gerne. Man kommt raus, hat aber auch Arbeit am Schreibtisch, das Programm ändert sich täglich", erklärt Jens Stempniewicz. Das "eigentlich" nimmt er im Nachsatz dann auch zurück: "Ich mache die Arbeit gerne." Obwohl viele Bürger, wenn sie ihn und seine Kollegen sehen, davon ausgehen, dass sie abgezockt werden sollen. "Darum geht es aber nicht", meint Stempniewicz. "Ich glaube viele sehen gar nicht, dass sie ohne unsere Kontrollen gar keine Parkplätze finden würden." Weil alles heillos und wild zugeparkt würde.

Stempniewicz’ Hauptaufgabe sind Geschwindigkeitsmessungen, die er regelmäßig im Stadtgebiet vornimmt. "Die finde ich auch am wichtigsten."

Gleichwohl sind die Aufgabengebiete riesig. Neben den Kontrollen des ruhenden Verkehrs (sprich der Parkflächen) ist es auch die Kontrolle des fließenden Verkehrs. Allerdings mit Einschränkungen, denn nur in verkehrsberuhigten Bereichen (wie zum Beispiel im Gartenweg) sowie auf Feld- und Forstwegen dürfen die Ordnungsdienstmitarbeiter anhalten und Autofahrer befragen. "Wir nehmen dann die Personalien auf. Wenn ein Befragter Anlieger ist, wird das dann nachgeprüft. Ansonsten muss er mit einem Bußgeld rechnen." Aber auch um illegale Müllablagerungen, Hundehaltungen, Plakatierungen, den Mosbacher Wochenmarkt oder zugewachsene Straßen kümmert sich das Ordnungsamt. "Wir reagieren oft auf Beschwerden", erklärt Jens Stempniewicz, wie die Mitarbeiter auf "Unordnung" aufmerksam werden.

Wie wichtig Teamarbeit im Ordnungsamt ist, zeigt sich, als Stempniewicz’ Handy klingelt. "Was gibt’s?" Sein Kollege Michael Kindermann hat an den Altkleidercontainern am Neckarelzer Messplatz eine Frau in flagranti erwischt. Sie war gerade dabei, Koffer mit Müll und Schrott abzuladen. "Wir sind froh, wenn wir jemanden auf frischer Tat ertappen", berichtet Kindermann. Denn das Problem nehme zu, am gleichen Morgen haben er und Jens Stempniewicz bereits Müllsäcke in Neckarelz gefunden und durchsucht. Die Strafen sind empfindlich, die Verursacher leider oft nicht auszumachen. "Die Entsorgung durch den Bauhof zahlt dann der Steuerzahler - also die Allgemeinheit", so Jens Stempniewicz. Deshalb sollten Meldungen über wilde Müllablagerungen, zugewucherte Straßen und Feldwege auch immer direkt an die Stadtverwaltung gerichtet werden.

Dass die Männer und Frauen mit dem Sinn für Ordnung nicht immer auf Gegenliebe stoßen, wissen sie. "Es kommt schon hin und wieder zu aggressivem Verhalten", sagt Stempniewicz. Er berichtet von einem Kollegen, der bei Kontrollen von einem Autofahrer angefahren wurde. Michael Kindermann wurde jüngst von einer Radfahrerin mit der flachen Hand auf den Rücken geschlagen von hinten, ohne die Dame überhaupt gesehen zu haben. "Diese Menschen riskieren ein Strafverfahren - wegen einem kleinen Bußgeld von 25 Euro", wundert sich Stempniewicz.

"Es wird Zeit, dass ihr mal wieder kontrolliert", sagt ein Autofahrer am Waldhauerweg, den eigentlich nur Anlieger befahren dürfen. Nicht die übliche Reaktion, die Jens Stempniewicz bei Kontrollen bekommt. "Die haben natürlich alle Ausreden parat", schmunzelt der Ordnungsdienstmitarbeiter. "Ich mache das normal nie." Oder: "Ich habe mich verfahren." Für Jens Stempniewicz nichts Neues. "Die normalste Reaktion wäre doch eigentlich: ,Oh ja. Ich habe was falsch gemacht und wurde erwischt - klar muss ich das bezahlen. Aber die Leute kommen immer erst mal mit Ausreden."

"Ich wünsche mir eigentlich, dass die Menschen mal sehen, welche Vorteile unsere Arbeit bringt", sagt Jens Stempniewicz. Und Michael Kindermann sagt noch: "Ein erfolgreicher Tag ist für mich eigentlich, wenn ich abends heil nach Hause komme." Abends ist er nämlich nur noch eines: im Feierabend.