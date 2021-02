Von Noemi Girgla

Mosbach. Emotional war die Verhandlung am Freitag vor dem Schwurgericht des Mosbacher Landgerichts. Dem Geschädigten standen die Tränen in der Augen, seine Stimme zitterte. Jedoch rührte den 68-Jährigen nicht, was ihm beinahe selbst widerfahren wäre. Das Schicksal des Angeklagten machte ihm mehr zu schaffen.

Vor Gericht stand ein 44-jähriger Mann mit langem, einschlägigen Vorstrafenregister. Über 20 Einträge hatten sich in diesem seit 1991 angesammelt. Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung , Hausfriedensbruch – und die Liste ging weiter. Diesmal musste er sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags vor Gericht verantworten. Am 1. September vergangenen Jahres war er in einer Gartensiedlung in Neckarelz auf dem Grundstück des 68-Jährigen auf diesen mit einer "Handsappie" losgegangen, einem Gerät mit einer 17,5 Zentimeter langen, gebogenen Spitze, das normalerweise für Holzfällarbeiten genutzt wird.

Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung. Der Angeklagte war alkoholisiert auf dem Grundstück des Geschädigten aufgetaucht, wo dieser mit Freunden beim Kartenspiel zusammensaß. Der 68-Jährige forderte ihn daraufhin mehrfach auf, wieder zu gehen. "Er darf nicht kommen, wenn er betrunken ist", erklärte er. "Wenn er nicht trinkt, ist er ein guter Junge, aber wenn er trinkt, ist er unkontrollierbar." Widerwillig und Drohungen ausstoßend, kam der 44-Jährige dieser Aufforderung zunächst nach – um vor dem Tor mehrfach gegen das Fahrzeug des Geschädigten zu treten. Etwa 15 Minuten später tauchte er wieder auf. Diesmal mit der Handsappie, die er aus einem Geräteschuppen seiner in der Nähe wohnenden Schwester geholt hatte.

Letztlich war es wohl dem beherzten Eingreifen eines 50-Jährigen zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passierte. Während der Geschädigte schützend einen Gartenstuhl vor sich hielt, fiel der Mann dem Angeklagten in den Arm. Das ermöglichte seinem Vater, dem Angreifer das Werkzeug abzunehmen und zur Seite wegzuwerfen. Daraufhin schlug der Angeklagte dem Geschädigten ins Gesicht und verließ das Grundstück. Die Sappie brachte er in den Schuppen zurück.

Inzwischen war auch die Polizei alarmiert worden, die einen Alkoholtest veranlasste. Das Ergebnis (rund drei Stunden nach der Tat): 2,31 Promille.

Die Alkoholsucht des 44-Jährigen ist bekannt. Laut einer Sachverständigen hatte er schon mehrere Straftaten unter Alkoholeinfluss begangen und bereits mehrere Entzugsbehandlungen hinter sich. Dennoch stellte sie die Prognose, dass eine längerfristig angelegte Behandlung durchaus Erfolg haben könnte. "Ohne eine Behandlung ist mit weiteren rechtswidrigen Taten zu rechnen", konstatierte sie.

Der Angeklagte gab an, niemals in Tötungsabsicht gehandelt zu haben. Er habe den 68-Jährigen lediglich erschrecken und mit der Sappie auf den Tisch schlagen wollen, da dieser ihn zuvor beleidigt habe. An diesem Tag sei er unter Stress gewesen. Zuerst durfte er seinen Sohn nicht sehen, und dann habe seine Schwester einen Unfall gehabt, als sie ihn abholen wollte. Das habe für Schuldgefühle gesorgt. Die Zurückweisung und Beleidigung hätten ihn dann derart in Rage versetzt, dass er dem Geschädigten (den er seit 40 Jahren kennt) Angst machen wollte.

Dieser wollte übrigens keinen Strafantrag stellen. Von Oberstaatsanwalt Hansjörg Bopp gefragt, ob er denn wolle, dass der Angeklagte bestraft wird, antwortete er: "Ich bin nicht hier, um ihn in den Knast zu bringen. Ich bin nur hier, um die Wahrheit zu sagen. Ich habe selbst fünf Kinder, und er tut mir leid." Ob er ins Gefängnis muss, das müsse das Gericht entscheiden.

Dieses folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der 44-Jährige wurde schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Sein Verteidiger hatte einen Freispruch gefordert, da sein Mandant von der Tat abgelassen habe, was er als "strafbefreienden Rücktritt" wertete. In seinen Augen sei es nur zu einer Körperverletzung und Bedrohung gekommen.

Landgerichts-Vizepräsidentin Dr. Barbara Scheuble, die der Kammer vorsaß, sah das anders: "Der Knackpunkt ist der Tötungsvorsatz. Ein Zeuge hat uns klar gezeigt, wo der Tisch und wo die Leute standen – und der Tisch stand nicht in Schlagrichtung. Dementsprechend war auch der Wunsch, auf den Tisch zu hauen, nicht da. Er wollte mit dem gefährlichen Werkzeug zuschlagen. Das wurde von den Zeugen gestoppt."