Stein um Stein: Die Erneuerung des Pflasters in der Mosbacher Fußgängerzone geht nur in zeitaufwendiger Handarbeit. Seit Januar sind die Spezialisten Daniel (l.) und Timon von „Fugen-Tec“ gemeinsam mit Kollegen dabei, einen Teilabschnitt der Hauptstraße zu sanieren. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Kinder wissen genau, wie das funktioniert: "Stein auf Stein, das Häuschen wird bald fertig sein." Wer fleißige Handwerker sehen will, der wird in der Mosbacher Altstadt seit einigen Wochen schon fündig, auch wenn es hier eher Stein neben Stein heißt und statt des Häuschens am Ende das Pflaster fertig sein wird. Dass das arbeitsame Trio des auf solche Sanierungsmaßnahmen spezialisierten Unternehmens "Fugen-Tec" beim Steineklopfen gern selbst mal singt, ist dabei nur eine nette, wenngleich stimmige Randgeschichte.

Schon seit 2005 nehmen sich die Pflaster- und Fugenfachleute immer wieder der Wege in der Fußgängerzone an; seit Jahresbeginn arbeitet man sich in der Hauptstraße von der Ecke "Kindlers Buchhandlung" in Richtung Ludwigsplatz vor. Und das in der Tat Stein um Stein, weshalb die Pflasterspezialisten auch noch bis in den Sommer bei der Arbeit zu beobachten sein werden, wie Fugen-Tec-Chef Floris de Reus im Gespräch mit der RNZ erklärt. "Es ist eben echte Handarbeit", sagt der sympathische Niederländer, der seine Dienste vor 15 Jahren erstmals in der Fachwerkstadt angetragen hat.

Nachdem de Reus und seine Mitarbeiter mit der Sanierung einer kleinen Musterfläche die Verantwortlichen der Stadt überzeugt hatten, verständigte man sich auf eine erste größere Pflaster- und Fugenerneuerung am Kirchplatz. Etliche weitere Weg- und Platzabschnitte, an denen die Pflasterung schwer in die Jahre gekommen war, wurden in der Folge in Angriff genommen und saniert. So wie aktuell nun eben der rege frequentierte Bereich zwischen Markt- und Ludwigsplatz. Apropos Marktplatz: Auch den haben die Männer von Fugen-Tec restauriert. "Das war das nächste große Projekt nach dem Kirchplatz", erinnert sich Floris de Reus. 2006 müsse das gewesen sein. In den Folgejahren ist einiges zusammengekommen – für die Erneuerung des Altstadt-typischen Pflasters hat die Stadt schon viel Geld in die Hand genommen.

Stattliche Investitionen in den Untergrund tätigt man unterdessen auch außerhalb der Großen Kreisstadt. "In München sind wir gerade auf den letzten Metern einer aufwendigen Pflastersanierungen am Platzl, direkt vor dem Hofbräuhaus", erläutert de Reus, der vor einigen Jahren in Mosbach eine Niederlassung seines Unternehmens mit Hauptsitz in Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) gegründet hat. Wohl wissend, dass es in der historischen Altstadt immer wieder was zu tun gibt.

"Wenn es gut läuft, schaffen wir acht bis zehn Quadratmeter am Tag", skizzieren an der aktuellen Baustelle in der Hauptstraße Timon und Daniel das mögliche Tagespensum. Der Dritte im Pflastertrupp, Amanuel, karrt derweil materiellen Nachschub an. Die Handarbeit am Stein braucht eben auch ein wenig Geduld, erst recht, wenn man um Schächte oder Ähnliches herum verlegen muss. Jeder Porphyrstein wird einzeln in ein Zementmörtelbett eingesetzt und ausgerichtet, mit Lot, geübtem Augenmaß und Gefühl. Sorgfalt steht da vor Schnelligkeit, das gilt auch für das später folgende Verfugen mit einem speziellen Fugenmörtel. Wie der sich zusammensetzt, verrät Floris de Reus nicht: "Den habe ich entwickelt und mir patentieren lassen", so der 67-Jährige. Am Ende der Maßnahme soll eine neue Pflasterung – alte, zum Teil rissige Stein aus Schicht-Porphyr werden gegen neue aus Quarz-Porphyr ersetzt – mitsamt haltbarer Verfugung stehen. "Da werden auch meine Enkel noch drüber gehen, das hält gut 25 Jahre", prophezeit Floris de Reus.

Dass die Sanierungen ihre Zeit brauchen, liegt nicht nur an der dafür nötigen Handarbeit. Oft fielen auch zusätzliche Arbeiten an, etwa wenn der Untergrund sich als weniger tragfähig als gedacht erweist. Die Tragfähigkeit des neuen Pflasterbelags hingegen ist enorm: Bis zu 45 Tonnen hält er laut de Reus aus. In der Mosbacher Fußgängerzone dürfte es allenfalls kurzzeitig (Anlieferverkehr/Notfalleinsätze) zu derlei Belastungsproben kommen. Dafür muss der neue Belag sich dann im Alltag dauerhaft bewähren, wo die Sanierung auch für ein Plus an Sicherheit sorgen soll.

"Oft sind es auch Tritt- und Stolperkanten, die im Rahmen einer Erneuerung ausgebessert werden", schildert Vorarbeiter Timon im Baustellen-Talk mit Sicherheitsabstand. Dass nicht immer jeder angetan ist vom Arbeitstrupp vor der Haus- oder besser: Ladentüre, ist klar. Doch das Team von de Reus müht sich, die Einschränkungen möglichst gering zu halten. "Im Gespräch lässt sich da vieles klären", weiß Timon zu berichten. In Mosbach funktioniere das ganz gut. Der Blick auf das Ergebnis, die Verbesserung relativiere da meist den möglichen Ärger. Und am Gesang des Pflaster-Trios hat sich auch noch keiner gestört ...