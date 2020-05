Von Alexander Rechner

Mosbach. An diesem Wochenende sollte wieder Frühlingsfest-Zeit in Mosbach sein. Eigentlich. Denn das winzig kleine Coronavirus hat große Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. So auch auf das Mosbacher Fest, der Besuchermagnet in der Region schlechthin. Das traditionsreiche und in der Bevölkerung beliebte Fest hat "Mosbach Aktiv" als Veranstalter einvernehmlich mit der Stadt frühzeitig abgesagt.

Vier Tage lang wollte man die ohnehin schmucke Fachwerkstadt wieder mit Fahrgeschäften, bunten Verkaufsständen, Livemusik und etlichen weiteren Attraktionen für junge und alte Festbesucher schmücken. Das Virus durchkreuzte aber die Pläne.

Sechs Mosbacher Vereine wollten wieder mit an Bord sein, das Fest erneut zu etwas Besonderem machen. Zu etwas Schönem, an das man sich lange und gerne erinnert. Der Musikverein Stadtkapelle Mosbach, die Kolpingfamilie, die Handballer des TV Mosbach, der Männergesangverein "Frohsinn/Troubadix", Round Table 33 und Ladies’ Circle 1 sowie der Mosbacher Fußballverein wollten für gute Stimmung und Bewirtung sorgen.

"Die ersten Vorbereitungen liefen bei uns schon, jedoch haben wir gleich zu Beginn der Pandemie diese dann auf Eis gelegt und nicht weiter verfolgt", erklärt Volker Vogel, Mitglied des dreiköpfigen Leitungsteams der Kolpingfamilie. Die Freude auf die turbulenten Tage war auch beim Musikverein Stadtkapelle groß.

"Schließlich ist das Frühlingsfest auch für uns ein Fest in und für Mosbach", unterstreicht Alexander Strauß. Abseits von finanziellen Aspekten betont er das Fehlen von sozialen Kontakten, die man nur auf dem Frühlingsfest unterhalte. Auch das Miteinander mit den Kapellen, die kulinarischen Köstlichkeiten und die Musik vermisst er in diesem Jahr.

Dem pflichtet Volker Vogel bei, der das Fest als einen Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Kolpingfamilie beschreibt: "Es bedeutet zwar viel Arbeit, aber das Mosbacher Fest stärkt auch die Gemeinschaft im Verein, und man sieht Leute, die man über das Jahr hinweg seltener sieht." Auch Sebastian Stock betont die große Bedeutung der Veranstaltung für die Service-Clubs Round Table 33 und Ladies Circle 1: "Seit über 20 Jahren sind wir ein fester Bestandteil des Frühlingsfestes und fühlen uns dieser Veranstaltung eng verbunden."

Von Anfang an dabei ist hingegen der Mosbacher Fußballverein, verdeutlicht Günter Bergen vom Organisationsteam des MFV. "Im Prinzip war schon geregelt, wie es wieder laufen sollte", blickt er auf die Vorbereitung zurück. Bis eben das Coronavirus einen Strich durch die Planungen machte. Jedoch wird auch er nicht müde, den besonderen Stellenwert des Frühlingsfestes für den MFV hervorzuheben. "Es stärkt den Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl auch innerhalb der Mitgliederschaft."

Den finanziellen Aspekt der Absage für die Vereine unterstreichen alle Repräsentanten. "Das Frühlingsfest ist die Haupteinnahmequelle des MGV Frohsinn", erläutert Vorsitzender Andreas Beuchert. Das eingenommene Geld werde u. a. zur Aufrechterhaltung des Singstundenbetriebs mit der Bezahlung der Chorleitung, zur Notenbeschaffung und zur Stimmung des Flügels verwendet.

"Aber auch die Unterhaltung des vereinseigenen Sängerheimes und erforderliche Investitionen sowie Reparaturen können nicht allein durch die Vermietungen gedeckt werden", führt Beuchert weiter aus. Daher werde man den Gürtel enger schnallen müssen. "Wohl oder übel müssen wir über Sparmaßnahmen nachdenken, unsere Kosten minimieren", so der Vorsitzende.

Bei den Handballern des TV Mosbach mit ihrer "Havanna Bar" ließe sich zwar der finanzielle Verlust schwer beziffern, allerdings rechnet man mit "einem riesigen Loch" im Haushalt. "Der Gewinn fließt direkt in den Jahreshaushalt der Abteilung und dient zur Deckung aller Verbindlichkeiten", sagt Kai Gärtner. Dennoch werde man dieses Jahr unbeschadet überstehen können. "Durch jahrelanges, erfolgreiches Wirtschaften, haben wir Rücklagen bilden können, was uns nun immer noch eine schwarze Zahl auf die Bilanz zaubert", erklärt Kai Gärtner.

Neben möglichen Sparmaßnahmen ist man den Trainern dankbar, die derzeit auf ihre Übungsleiterentschädigungen verzichteten. Den Einnahmeverlust beschreibt denn auch Alexander Strauß für den Musikverein Stadtkapelle als "schmerzlich". Es fehle nun an Geld für Neuanschaffungen, Reparaturen und die Raummiete.

Bei der Kolpingfamilie sowie Round Table 33 und Ladies Circle 1 fehle der Erlös aus dem Frühlingsfest für deren soziale Projekte. Die Einnahmen, die man bei Round Table und Ladies Circle generieren wollte, seien ein fest eingeplanter Teil des Budgets für Wohltätigkeitsprojekte gewesen. "Unsere bereits beschlossen Projekte werden wir weiterhin so unterstützen können wie vorgesehen, unsere neuen bzw. geplanten Projekte müssen wir vermutlich reduzieren, sollten wir keine alternative Einnahmequelle erschließen können", schildert Sebastian Stock. Ähnlich ist es auch bei der Kolpingfamilie Mosbach. "Wir spenden einen sehr großen Teil unseres Gewinns an soziale Projekte, nun werden wir gemeinsam beraten, wie viel Geld wir dieses Jahr noch spenden können", führt Volker Vogel aus.

Nach dem Aus in diesem Jahr haben die Vertreter noch eine gute Nachricht in ihrem Gepäck: Die Vereine wollen im kommenden Jahr, wenn die nächste Frühlingsfest-Zeit in Mosbach anbricht, wieder mit an Bord sein.