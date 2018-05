Mosbach/Baden-Baden. (schat) Mittwoch in der Matheprüfung, Donnerstag im Fernsehen - die ersten Tage im Mai 2018 werden Roman Mayer aus Neckargerach in besonderer Erinnerung bleiben. Der 18-Jährige, der am Nicolaus-Kistner-Gymnasium in Mosbach auf die letzten Meter seiner schulischen Laufbahn eingebogen ist, durfte im SWR-Fernsehen über seine Erfahrungen auf dem Weg zum Abitur 2018 berichten. Insbesondere die Prüfungen im Fach Englisch hatten für Schlagzeilen gesorgt, viele Schüler beklagten sich über zu schwere Aufgaben, initiierten gar eine Petition.

Roman Mayer stellte sich nach der tags zuvor erfolgreich absolvierten Matheprüfung in der Sendung "Kaffee oder Tee" im SWR-Studio den Abi-Fragen von Moderator Martin Seidler - und bestand die TV-Reifeprüfung mit Bravour. "Irgendwie war die Aufregung dann gar nicht so groß", berichtet der Abiturient der RNZ im Nachgang seiner Fernsehpremiere in Baden-Baden.

In der Tat war beim Fünf-Minuten-Talk kaum ein Unterschied zwischen Medienprofi und TV-Neuling auszumachen. Ganz cool erklärte Roman Mayer, warum es auch um die Matheprüfung noch mal ein wenig Aufregung gegeben hatte - und wohin die Reise nach der Station NKG Mosbach nun führen soll. In der von den Fernsehproduzenten vorgesehenen Rolle als "Sprachrohr" der Abiturienten machte der Neckargeracher jedenfalls eine prima Rolle.