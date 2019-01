Mosbach/Aglasterhausen. (schat) Halt, da fehlte was - ein Halt nämlich: In der jüngsten Berichterstattung über die neue Regiobuslinie 899 von Mosbach (Neckarelz) nach Sinsheim haben wir die Busse ein wenig zu schnell vom Neckar-Odenwald- in den Rhein-Neckar-Kreis rauschen lassen. Denn unmittelbar vor der Kreisgrenze ist in Aglasterhausen natürlich noch der Ein- und Ausstieg in die neuen Busse möglich. Und das sogar an zwei Haltestellen, an der örtlichen Sparkasse und am S-Bahnhof, wo Anschluss an den Zugverkehr in Richtung Heidelberg besteht. Aglasterhausens Bürgermeisterin Sabine Schweiger sieht in der neuen Buslinie eine echte Aufwertung des ÖPNV in der Region. "Für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist das eine hoch interessante Verbindung." Ihre Einschätzung fußt auf konkretem Feedback von Unternehmern vor Ort.

Die Linie 899 fährt von Montag bis Freitag zwischen 5.15 und 22.15 Uhr im Ein-Stunden-Takt von Neckarelz (Bahnhof) nach Sinsheim (Bahnhof) und zurück. An Samstagen und Sonntagen startet der erste Bus um 7.15 Uhr, zum Teil wird hier im Zwei-Stunden-Takt verkehrt. Folgende Haltestellen werden angefahren: Neckarelz Bahnhof, Obrigheim Neckarbrücke, Obrigheim Weißer Stein, Obrigheim Ortsausgang, Aglasterhausen Sparkasse, Aglasterhausen Bahnhof, Helmstadt Rathaus, Waibstadt Lido, Waibstadt Altenheim, Sinsheim Berufsschulzentrum, Sinsheim Sparkasse, Sinsheim Hauptbahnhof.