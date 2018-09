Mosbach. (pol/rl) Nach einem versuchten Totschlag und weiteren Körperverletzungsdelikten hat die Kriminalpolizei Mosbach mehrere Tatverdächtige ermittelt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidiums Heilbronn am heutigen Freitag mit. Ein 22-Jähriger und ein 27-Jähriger wurden am gestrigen Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften hatte mit Unterstützung einer Spezialeinheit sowie einer Hundestaffel die beiden Männer festgenommen und ihre Wohnungen durchsucht.

Zum Hintergrund: Am Abend des 7. September waren der 22-jährige deutsche und der 27-jährige Beschuldigte mit türkischer Staatsangehörigkeit mit einem 25-jährigen Deutsch-Polen und einem 26-jährigen Deutschen in Mosbach unterwegs. Auf dem Parkplatz "Quartier an der Bachmühle" kam es zwischen den Vieren und einem weiteren unbekannten Mann zu einer Schlägerei.

Ein 23-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit bemerkte die Schlägerei und eilte dem Unbekannten zur Hilfe, wodurch der Unbekannte fliehen konnte. Daraufhin schlugen und traten die vier Männer zusammen auf den 23-Jährigen ein, auch als dieser schon am Boden lag.

Ein Mann mit iranischer Staatsangehörigkeit versuchte daraufhin den 23-Jährigen zu schützen, wurde aber von den vier Schlägern abgewehrt und dabei ebenfalls verletzt.

Nachdem die vier Täter von dem 23-Jährigen abgelassen hatten, begegneten sie ihm im Verlauf des Abends auf Höhe des Gartenwegs nochmals. Hier schlugen sie ihn wieder zusammen und nahmen ihm diesmal noch seinen Geldbeutel weg.

Im Verlauf des Abends war dem 22-jährigen Tatverdächtigen sein Mobiltelefon abhandengekommen. In der irrigen Annahme, dass der 23-jährige Syrer dieses bei sich trage, stellten sie ihn nun ein drittes Mal. Als er das Mobiltelefon nicht aushändigten konnte, trat der Deutsche mit seinem Fuß auf den Kopf des am Boden liegenden 23-Jährigen. Dieser verlor daraufhin das Bewusstsein und wurde laut Polizeibericht von den tatverdächtigen 22- und 27-Jährigen zurückgelassen.

Bei ihrer Flucht trafen die beiden Schäger dann wieder auf den iranischen Staatsangehörigen. Der hatte zwischenzeitlich das Handy des Deutschen gefunden hatte und wollte ihm dies geben. Daraufhin erhielt der Iraner mehrere Schläge ins Gesicht.

Nachdem zunächst von einer gefährlichen Körperverletzung ausgegangen werden musste, verdichtete und erhärtete sich im Verlauf der Anzeigenaufnahme und der Ermittlungen der Verdacht auf einen versuchten Totschlag. Die Staatsanwaltschaft Mosbach beantragte Haftbefehl. Bei den Wohnungsdurchsuchungen konnten die Ermittler umfangreiche Beweismittel sicherstellen.

Nach Festnahme des 22-Jährigen und des 27-Jährigen setzte der Haftrichter des Amtsgerichts Mosbach den Haftbefehl in Vollzug. Die beiden wurden in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen den 25-Jährigen und den 26-Jährigen laufen die Ermittlungen.