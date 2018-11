Mosbach. (dore) Die Polizei zu Gast im Audimax der Dualen Hochschule - doch zum Glück nicht, weil eine Straftat begangen wurde. Anlass war vielmehr eine Feierstunde. Polizeioberrat Jürgen Helfrich wurde offiziell von seinem Nachfolger, Erster Hauptkommissar Achim Küller, als Mosbacher Revierleiter abgelöst.

Helfrich hatte bereits am 1. Oktober seinen neuen Posten im führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Heilbronn angetreten, wo er die Leitung des Führungs- und Lagezentrums übernahm. Zum neuen Revierleiter in Mosbach ernannte nun Polizeipräsident Hans Becker Achim Küller, der zuvor die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn geleitet hatte.

Zur Feierstunde begrüßte der Leitende Polizeidirektor des Polizeipräsidiums Heilbronn, Wolfgang Reubold, neben Küller und Helfrich samt Gattinnen, die Rektorin der DHBW Mosbach, Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, und zahlreiche Ehrengäste von Politik, Justizbehörden, Feuerwehr sowie Rettungsdiensten.

Seit fast 24 Jahren übt Jürgen Helfrich Führungsaufgaben bei der Polizei aus. Polizeipräsident Hans Becker würdigte die Leistungen des Polizeioberrats insbesondere in der Region Mosbach. So habe Helfrich mit seinem Team die Bekämpfung und Zerschlagung der Rauschgiftszene im Elzpark vorangetrieben und die Kontrolle der "Tuning-Poser"-Szene konsequent und erfolgreich verfolgt. Der 54-Jährige habe den Mitarbeitern sowie externen Partnern und Organisationen wie der Feuerwehr und den Rettungsdiensten als Ansprechpartner zur Seite gestanden und sich intensiv für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Revier eingesetzt.

Nun übernimmt Achim Küller nach 40 Dienstjahren in zahlreichen unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden-Württemberg die Revierleitung in Mosbach. Daneben absolvierte der Haßmersheimer auch ein Fernstudium zum staatlich geprüften Informatiker. Für Küller als IT-Fachmann seien Problemlösungen quasi ein Spezialgebiet, sagte Becker. "Das ist von großer Bedeutung bei den personellen Herausforderungen im Revier Mosbach." Seine Fähigkeiten seien jedoch nicht auf den Bereich der Informationstechnik beschränkt. Der heute 58-Jährige habe den Polizeiberuf "von der Pike auf" gelernt. "Das Gesamtpaket für die Besetzung der Leitung des Polizeireviers Mosbach stimmt." Becker wünschte Küller und Helfrich viel Freude und Erfolg bei den neuen Aufgaben.

Bürgermeister Michael Keilbach lobte Jürgen Helfrich für seinen über vierjährigen Dienst als Revierleiter in Mosbach. Er habe alle Herausforderungen mit Bravour bewältigt. Besonders in Erinnerung geblieben seien Keilbach die Erlebnisse und der Austausch bei den Risiko-Fußballspielen in Neckarelz, aber auch die gute Zusammenarbeit während der Flüchtlingskrise. Und durch gemeinsame Fahrten in die Partnerstädte Budapest und Château-Thierry habe sich zwischen Stadt und Polizei eine hervorragende Zusammenarbeit, "ja sogar eine Freundschaft entwickelt".

Eine gute Zusammenarbeit und stets ein glückliches Händchen wünschte Keilbach Helfrichs Nachfolger Küller. "Ihre bisherigen Verdienste und Erfahrungen zeichnen Sie als würdigen Nachfolger aus", so Keilbach.

Der Leitende Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Mosbach, Andreas Hergen, lobte die Arbeit von Jürgen Helfrich und dessen Team. Helfrich sei keiner, der nur am Schreibtisch sitze, sondern bringe seine Erfahrungen vor Ort bei Einsätzen mit ein. Hergen freute sich gleichzeitig auch auf die Zusammenarbeit mit Achim Küller, mit dem er in dessen Zeit in Heilbronn schon gute Absprachen gehabt hätte.

Der Personalratsvorsitzende des Polizeipräsidiums Heilbronn, Markus Megerle, überbrachte Stimmen von Kollegen Helfrichs und Küllers. Herausgekommen sei, dass Küller und Helfrich große Schnittmengen im Umgang mit den Mitarbeitern hätten. Beide seien sehr kollegial, verständnisvoll und gute Zuhörer. "Und sie haben für eine gute Außenwirkung ihrer Dienststellen gesorgt."

Dann richteten die Hauptakteure selbst ein paar Worte an die Gäste. Helfrich sprach die vielen Personalwechsel in seiner Amtszeit an. Dass man trotzdem gute Ergebnisse abgeliefert habe, sei der Verdienst seiner motivierten Mitarbeiter, die ein ausgesprochen großes Selbstverständnis im Dienst für die Bürger mitbrächten. Helfrich wünschte Nachfolger Küller viel Erfolg für seine Zeit in Mosbach. Küller bedankte sich bei Helfrich: "Du hast mir ein gut vernetztes Revier hinterlassen." Er freue sich auf die professionelle Arbeitsatmosphäre in Mosbach. Herausforderungen seien u.a. die anwachsende Gleichgültigkeit gegenüber Gesetzen und die zunehmende Respektlosigkeit gegenüber der Polizei. Mit einer konsequenten Strafverfolgung und Öffentlichkeitsarbeit, bei der man auf die Konsequenzen aufmerksam macht, möchte er dem entgegenwirken.