Mosbach. (pol/rl) Eine vollkommen unerwartete Begegnung hatte ein Streifenwagen des Mosbacher Polizeireviers am Freitagnachmittag, 26. Juni, auf der Bundesstraße B27 kurz vor dem Mosbacher Kreuz. Im vierspurigen Bereich kam den Beamten ein in Richtung Mosbach fahrender Toyota entgegen. Der Fahrer des Polizeiautos konnte ausweichen und einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern.

Die Beamten schalteten das Blaulicht ein und sicherten so die Gefahrenstelle zunächst ab. Da der Toyota aber weiterfuhr, musste der Streifenwagen zurücksetzen und den Toyota eingeholen. Erst als sich der Streifenwagen quer vor den Toyota-Kleinwagen stellte, hielt dessen 71-jähriger Fahrer an.

Ein Alkoholtest verlief negativ. Warum der Mann auf der falschen Fahrbahn unterwegs war, war zunächst nicht klar. Auf den 71-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Ein fast gleicher Zwischenfall ereignete sich vor drei Wochen.

Update: Montag, 29. Juni 2020, 16.30 Uhr

80 Jahre alter Geisterfahrer nahe Mosbach

Mosbach/Waldhausen. (schatt/pol) Ein glimpfliches und bemerkenswertes Ende fand am Freitagabend, 5. Juni, eine Geisterfahrt auf der Bundesstraße B27 bei Mosbach. Gegen 22.25 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer, dass auf der B27 ein schwarzer Suzuki vom Mosbacher Kreuz aus in Richtung Mosbach mit etwa 30 km/h auf der Gegenfahrbahn unterwegs sei. Die Fahrzeuge konnten dem entgegenkommenden Wagen nach rechts ausweichen.

Auf der Odenwaldstraße wechselte der Suzuki dann wieder auf die richtige Fahrspur und fuhr weiter in Richtung Neckarburken. In Dallau konnte eine zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife das Auto stoppen.

Der 80-jährige Fahrer gab an, dass er in der Dunkelheit und in dem Regen die Orientierung verloren habe. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizeibeamten, dass der Suzuki rechts vorne deutlich beschädigt war. Woher dieser Schaden stammte, darüber konnte der Fahrer keine Angaben machen. Was dann folgte, war bemerkenswert: Der 80-Jähriger gab an Ort und Stelle freiwillig seinen Führerschein ab.

Info: Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Suzuki-Fahrers gefährdet wurden oder Angaben zur Unfallstelle machen können, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der 06261/8090 in Verbindung zu setzen.

Stand: Sonntag, 7. Juni 2020, 14 Uhr