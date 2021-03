Von Heiko Schattauer

Mosbach/Bruchsal.Warum eigentlich nicht? Mittendrin in der Phase des gefühlten Stillstands gehen die Verantwortlichen der Mosbacher Gastro-Institution "Ludwig" die Weiterentwicklung des eigenen Betriebs an. Den Weg zum "Ludwig 2050" beschreitet man dabei durchaus alternativ und innovativ – wenn schon, denn schon.

Nach drei Jahrzehnten als Restaurant, Bar und Szene-Lokal haben die Geschäftsführer Petra Anderer, Simon Heidmann und Klaus Reger sich die Frage gestellt, wo es in Zukunft hingehen soll mit dem eigenen Laden. Antworten oder zumindest Wegweiser wollte man dabei gemeinsam mit den Mitarbeitern und mithilfe von kreativen Impulsen von außen finden. Zwei Tage lang schlug man daher die Zelte im "Tomorrow Camp" auf, das wiederum der Mosbacher Vordenker Thomas Anderer im Hubwerk 01 in Bruchsal eingerichtet hat.

"Wir wollen uns mit der Zukunft beschäftigen und dort Antworten finden, die praktikabel sind für die Gegenwart", beschreibt Thomas Anderer die Idee hinter dem kreativen Austausch. Das sei eben auch das, was man unter dem viel genutzten Schlagwort der Transformation verstehe. In die hat man im Falle Ludwigs auch ganz bewusst die Belegschaft mit einbezogen. "Die eigenen Mitarbeiter sind doch die besten Unternehmensberater", liefert der Tomorrow-Camp-Macher schlagende Argumente für die gemeinsame Erarbeitung einer zukunftsfähigen Konzeption.

Die visualisierte Zukunftsvision des "Ludwig". Foto: schat/zg

Im reduziert-reizvollen Ambiente des Hubwerks, wo sich auch schon die Führung der Bundes-SPD mit der eigenen Zukunft auseinandersetzte, galt es für das Gastro-Team aus Mosbach, die Zutaten für das Ludwig 2050 zu kreieren. Auf Impulsvorträge zu Trends der Gastronomie- und Clubszene aus Berlin oder technischen Hintergründen von Chatbots und moderner Warenwirtschaft folgten "ernsthafte Spiele". Genauso bezeichnet nämlich "Lego" spezielle Bauklötzchen-Sets, mit deren Hilfe die Küche oder die Partylocation der Zukunft Gestalt annehmen sollte. Wer will, könnte danach künftig via Livestream Klaus Reger und seinem Team beim Kochen über die Schulter und in die Töpfe schauen oder sich im Coworking-Space die Arbeit in Gesellschaft angenehmer machen. Ein eigener Gemüsegarten auf dem Parkdeckdach, intelligente Bestell- und Liefersysteme oder eine bewusstere Ansprache der Zielgruppen zählten zu weiteren Aspekten für die (nahe) Zukunft.

Fünf konkrete Entwicklungsmaßnahmen für das laufende Jahr, zehn weitere für die beiden Folgejahre – so lautete die Vorgabe für das Zukunftscamp. "Aus dem Blick für 2050 kommen wir wieder auf eine ,anwendbare Zukunft’", erklärt Thomas Anderer: "Also keine Spinnereien, sondern Maßnahmen für eine sehr nahe Zukunft oder als erster Schritt für eine entferntere." Im Falle des Ludwig sind es am Ende sechs statt fünf Maßnahmen geworden, die zum Teil recht einfach wirken, aber auf tief greifenden Konzepten beruhen: Kommunikationsstrategie stärken; Digitale Planungsgrundlage für Mitarbeiter; Nachfolgeregelung konkretisieren; Innovative Speisekarte; Warenwirtschaftssystem / Künstliche Intelligenz; Events (digital).

"Unser Anspruch war: Inspirieren, vorausdenken, machen", verdeutlicht Thomas Anderer und ergänzt: "Für das Machen ist jetzt die Geschäftsleitung des Ludwig verantwortlich." Die Zukunft braucht also sicher noch eine Menge Einsatz. In Arbeit ist sie aber schon mal.