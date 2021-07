An dieser Stelle an der Elz steht das kleine Wasserkraftwerk der Stadtwerke Mosbach. Rechts sieht man das Technikhäuschen mit Wasserschnecke, links ist das Wehr mit einer Fallhöhe von mehr als drei Metern zu sehen. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Seit über 5000 Jahren nutzen Menschen Wasserkraft, spätestens seit der industriellen Revolution auch, um Energie zu gewinnen. An der Elz in Mosbach gibt es ein kleines Wasserkraftwerk, das von den Stadtwerken Mosbach betrieben wird. Seit Mai 2010 bereichert es das Angebot des städtischen Energieversorgers.

"Ich bin froh, dass der Aufsichtsrat das Vorhaben damals unterstützt hat", sagt Ralf Winkler, Geschäftsführer der Stadtwerke. Hinter der Zuckermühle, die auch Brenners Mühle heißt und heute zur Johannes-Diakonie gehört, läuft tagein, tagaus die Wasserschnecke, die Strom für etwa 50 Haushalte produziert. "Die Situation an der Elz war so, dass es an diesem Standort eine Wehranlage gab. Die Fallhöhe beträgt mehr als drei Meter, und die Kooperation mit der Johannes-Diakonie ist gut", so Winkler. Es sei zwar noch ein anderer Standort im Gespräch gewesen, der hätte aber einen erheblichen Eingriff in die Natur bedeutet. "Von der technischen Seite hat sich dieser Standort angeboten", meint der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Allein durch die Wasserkraft der Elz lassen sich 180 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. "Das ist schon was." Denn das Wasser fließt immer, auch nachts – das macht diese Energie gegenüber der aus Fotovoltaikanlagen noch etwas flexibler. "Wasser ist eine saubere Energie." Daneben kommt aber auch der Schutz der Tiere nicht zu kurz: Die Fische werden mit der Schnecke einfach (und schonend) flussabwärts getragen; es gibt aber auch eine Fischtreppe, die angesteuert werden kann.

Man habe aber auch ein paar Dinge lernen müssen. Inzwischen läuft die Anlage, es habe auch Kinderkrankheiten gegeben. "Ich nenne es mal Mosbach-Effekt", sagt Winkler schmunzelnd. Denn bei der Wasserschnecke in Mosbach seien Probleme aufgetreten, die der Hersteller noch nie so erlebt habe. "Ansonsten würde ich sagen, dass die Anlage ihre Streicheleinheiten braucht." Wartungsarbeiten gehören (wie bei jeder anderen Anlage) dazu. Die Vorteile überwiegen aber den Aufwand. Einer dieser Vorteile ist, dass der Strom direkt in Mosbach bleibt. "Wir speisen unmittelbar vor Ort ins Niederspannungsnetz ein", erklärt Winkler, wie das technisch umgesetzt wird.

Neben der Erzeugung sauberen Stroms sind die Stadtwerke aber auch in der Pflicht, den Pegelstand der Elz bei Niedrigwasser bei mindestens fünf Zentimeter zu halten. Ist er niedriger, muss die Anlage Pause machen. "Das reguliert die Anlage aber selbst." Wenn sich im Winter Eis bildet, wird ebenfalls abgeschaltet. "Das donnert sonst, als würde ein Zug durchfahren." Und wenn Hochwasser ist, wird die Anlage auf volle Geschwindigkeit eingestellt. Das erzeugt zwar nicht mehr Strom, hilft aber, dass das Wasser weiter kann.

Weitere Standorte für solche kleinen Wasserkraftwerke sind, so Winkler, schwer umzusetzen. Denn die Wassermenge reicht in den kleinen Zuflüssen der Elz oft nicht aus, um noch einigermaßen wirtschaftlich Energie zu erzeugen. An der Elz selbst käme eventuell noch die ein oder andere Stelle infrage – dafür aber ein Stück Natur zu zerstören, kommt für Winkler nicht infrage.

Das ist aber für den Geschäftsführer kein Grund, nicht weiter an Ideen zu tüfteln, um Energie zu gewinnen. So wird zum Beispiel auch auf dem kurzen Stück zwischen Wasserturm auf dem Bergfeld und Wassersammelbehälter Schorre die Kraft des fließenden Wassers genutzt, um Strom zu erzeugen – auch wenn es wenig ist. Sogar das Regenwasser vom Dach des Wasserschneckenhäuschens wird in die Schnecke geleitet. "Das ist natürlich eine Stelle ganz weit hinter dem Komma", verdeutlicht Winkler. "Ich denke aber, wenn jeder einen Teil dazu beiträgt, und mag er auch noch so klein sein, dann kann sich etwas verändern." Denn, auch das sagt der Stadtwerke-Geschäftsführer: "Die beste Energie ist die, die man nicht produzieren muss." Deshalb wolle man auch mit der Wasserschnecke Bewusstsein dafür schaffen, dass Strom eben nicht direkt aus der Steckdose kommt, sondern erst erzeugt werden muss. Das ist nicht nur ein Mosbach-Effekt. Aber einer, den man in Mosbach sehr gut beobachten kann ...