Von Pia Geimer

Mosbach. David Robert Jones, alias David Bowie, alias Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Major Tom oder The Thin White Duke – wer war eigentlich dieser Mann, der sich in seiner langen Karriere unzählige Male selbst neu erfunden und dabei so geschickt als Marke definiert hat, dass ihn sein eigener sorgfältig aufgebauter Mythos noch sehr lange überleben wird? David Bowie war sicherlich eine der schillerndsten Figuren der Popgeschichte, für seine Fans ein vergöttertes Idol, bei seinen Kritikern umstritten, für die meisten anderen schlicht ein Rätsel.

Virtuos spielte der chamäleonhafte Brite mit dem sorgsam gepflegten Image, nicht ganz von dieser Welt zu sein, sozusagen eine selbstgeschaffene "Space Oddity". Regisseur und Autor Alexander Schilling hat sich mit seinem Stück "Loving the Alien" auf die Suche gemacht nach dem vielseitigen, vielleicht sogar genialen Musiker, dem schrillen Provokateur, dem seltsamen, sich unablässig selbst inszenierenden Außenseiter – aber auch nach dem echten Menschen hinter all diesen Kunstfiguren, der bei sehr seltenen Gelegenheiten manchmal fast unabsichtlich durchblitzte.

"Eine Expedition" hat Schilling seinen David-Bowie-Abend genannt, den die Badische Landesbühne am Dienstag in der Alten Mälzerei vorstellte, und das trifft es genau. Er nähert sich seinem Protagonisten über die Songs an. "Mit Neugier, aber ohne Ehrfurcht", wie er selbst sagt, packt seine Suche in eine stimmige Rahmenhandlung: In dieser untersuchen fünf Forscher ein in einer Kiesgrube abgestürztes Raumschiff und finden darin Instrumente, Fotos, Schallplatten, die die Vermutung nahelegen, dass Bowie nicht tot, sondern zur Erde zurückgekehrt ist. Dabei werden die fünf Personen auf der Bühne (drei Schauspieler und zwei Musiker) zu Identifikationsfiguren, in denen sich der Zuschauer wiederfinden kann.

Da gibt es Nadine (Pape), die einfach alles an Bowie liebt und ihn als Idol verehrt. Und es gibt die skeptische Conny (Heilmann), die sich an so viel inszenierter Künstlichkeit stößt und auch an den Skandalen, die sich um seine Person ranken. Der dritte im Bunde ist der naive, aber begeisterungsfähige Thilo (Langer), der noch gar nichts weiß über DB und den Kult um ihn, der aber die Musik voll cool findet und mehr erfahren will.

Die drei hantieren im Stück übrigens mit ihren echten Vornamen, was eine zusätzliche witzige und überraschend persönliche Komponente in das Stück einbringt. Gemeinsam mit den Musikern Sebastian Rotard (Schlagzeug) und Nils Becker (Gitarre) werden sie auf der Bühne zu einem Team, in dem die Grenzen zwischen Musikern und Schauspielern verschwimmen. Alle fünf spielen mehrere Instrumente und singen die Songs gekonnt selbst, ohne dabei den speziellen Bowie-Sound nachahmen zu wollen. Dadurch wird der Abend einerseits zu einer unterhaltsamen Revue mit vielen unvergessenen Liedern (was die Fans im Publikum besonders freute), aber auch zu einem durchaus vielschichtigen Theaterstück – spannend sogar für ganz unbeleckte Zuhörer, an denen das Phänomen Bowie bisher vorbeigegangen ist.

Bemerkenswert, wie gut diese fünf ganz unterschiedlichen Akteure auf der Bühne miteinander harmonieren und jeder spezifische Stärken einbringt. Die Inszenierung beinhaltet einige clever gemachte und nicht unkomplexe Szenen: Während beispielsweise im Hintergrund das legendäre Spazierstock-Interview mit Latenight-Talker Dick Cavett als stummes Video zu sehen ist, spielt sich nahezu die gleiche Szene im Vordergrund in Echtzeit ab, wo Conny, auf einem blauen Sessel hockend, Bowies zugekokst wirkendes Gefasel und sein wirres Gefuchtel mit dem Stock auf die Schippe nimmt – immer ein paar Sekunden voraus, sodass man das im Original wiedererkennt. An anderer Stelle betätigt sie sich als Schlangenfrau in allerlei spektakulären Yogastellungen, wie um die trockenen biografischen Fakten zu verfremden, die Thilo gerade aus einem Buch vorliest.

Das Bild, das bei Alexander Schillings "Expedition" ausgegraben wird, versucht nicht, die Widersprüche aufzuheben, es bleibt bewusst vielfältig, kaleidoskopisch. Wer der fühlende Mensch hinter all den schillernden Masken des David Bowie wirklich war, wird wohl für immer ein Teil des Mythos bleiben.