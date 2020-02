Von Alexander Rechner

Mosbach. Im neuen Studierendenwohnheim zwischen Odenwald- und Hauptstraße herrscht mittlerweile Leben. In dem kompletten Bau? Nein. Die Tiefgarage der imposanten Immobilie auf dem Gelände der ehemaligen Landeszentralbank steht noch (immer) leer. Einige Mosbacher reiben sich deshalb verwundert die Augen und fragen nach dem Grund, warum diese Maßnahme nicht abgeschlossen ist. Entgegen einer Spekulation, die in der Großen Kreisstadt kursiert, verneint das Studierendenwerk Heidelberg als Bauherrin einen Baustopp. "Es ist lediglich so, dass der Umplanungsprozess der Tiefgarage mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als von der ausführenden Firma vorgesehen, und es dadurch zu einer Unterbrechung der Bauarbeiten kam", sagt Geschäftsführerin Tanja Modrow auf Nachfrage der RNZ.

Den Grund, warum die Tiefgarage modifiziert werden musste, legt Tanja Modrow auch sogleich dar: "Entgegen der ursprünglichen Planung mussten die Tiefgarage verkürzt und die Einfahrtsrampe umgeplant werden, um dem Geländeverlauf Rechnung zu tragen." Anderenfalls wäre die Rampe zu steil geworden. "Die Rampe ist nach aktuellen Plänen genehmigungsfähig und somit nicht zu steil", betont die Geschäftsführerin des Studierendenwerkes, die auch auf die dortigen aktuellen Bauarbeiten eingeht. "Zurzeit wird der Verbau auf unserer Seite des Grundstücks erstellt, um das abschüssige Gelände und die Liegenschaft der Angrenzer zu sichern." In der Folge sollen die Erdarbeiten für die Zufahrtsrampe beginnen.

Der künftige Rampenbelag soll übrigens beheizbar sein. Wie Geschäftsführerin Tanja Modrow ausführt, wird der Belag aus Asphalt bestehen und bekommt eine Beheizung. "Das ist von Anfang an so geplant und wird auch so ausgeführt", unterstreicht sie. Dagegen müsse der Bodenbelag der Tiefgarage noch mit den Baubeteiligten abgestimmt werden. Der Grund: "Es kam bei der Ausführung in Teilbereichen zu Fehlern", ist hierzu aus Heidelberg zu hören. Und trotz dieser Umplanungen der Tiefgarage weise das Studierendenwerk alle erforderlichen Stellplätze nach, hebt Modrow hervor. Insgesamt 51 Fahrzeugen soll die Tiefgarage Platz bieten, im Innenbereich der Anlage gebe es zudem ein Parkhochdeck mit zehn weiteren Stellplätzen. Zum weiteren Zeitplan bezieht sie ebenfalls Stellung: Aktuell geht das Studierendenwerk von einer Fertigstellung der Rampe und Tiefgarage bis Mitte April aus.

Auch rundherum ist aktuell noch kein saftiges Grün zu sehen. Dies soll sich aber bald ändern. Die Arbeiten im Außenbereich des, eigenen Angaben zufolge voll belegten, Studierendenwohnheims sollen im zweiten Quartal aufgenommen werden. "Unser Zeitplan sieht vor, die Ausschreibung der Außenanlagen und die anschließende Vergabe der Leistungen im ersten Quartal 2020 zu realisieren", erklärt die Geschäftsführerin. Im Innenhof, der mit Erde aufgeschüttet wird, sollen dann insgesamt 80 überdachte Fahrradplätze errichtet werden.

Solange die Tiefgarage noch nicht fertiggestellt ist, können die Studenten ihre Autos am Eisweiher kostenlos abstellen. Dies basiert auf einer Vereinbarung mit der Stadt Mosbach. "Und diese hat weiterhin Bestand", sagt Tanja Modrow. Jedoch handle es sich dabei nicht um eine Dauerlösung. Deshalb will man den Studenten ab dem zweiten Quartal eigene Parkplätze an verschiedenen Standorten anbieten. "Diese sollen genauso wie die aktuell angebotenen Parkplätze den Studenten kostenlos zur Verfügung gestellt werden", sagt die Verantwortliche.

Wie viel Geld das Studierendenwerk in das stattliche Bauwerk investiert, wollte man noch nicht genau beziffern. Die studentische Wohnanlage bietet übrigens 84 voll möblierte Einzelappartements, die belegt seien. Den Studenten, die dort leben, wäre es zu wünschen, dass sie die Tiefgarage und die Außenanlage möglichst bald nutzen können.