Von Gerhard Layer und Frank Heuß

Mosbach. Mit 246 Seiten ist das Mosbacher Jahresheft 2020 deutlich stärker als im Jahr zuvor und präsentiert eine große Vielfalt interessanter Themen. Sie reicht von Wald- und Verkehrsgeschichte bis hin zu Leerständen in Fußgängerzonen.

Den Anfang des 30. Jahrgangs macht Peter Krieger mit einem naturkundlichen Beitrag. Wie gewohnt ist sein Artikel reich bebildert; dieses Mal dokumentiert er farbenprächtige Pflanzen rund um Zwingenberg. Um ungewohnte Farben geht es hingegen in Werner Kramers Betrachtung zum "Privatwald Muckental". Dazu bespricht der Forstfachmann ein Luftbild aus dem Jahr 1983, aufgenommen mit "Infrarot-Falschfarbenfilm" zur Ermittlung des "Gesundheitszustands" weitgehend purpurfarben wiedergegebener Waldflächen. Der Baumbestand war damals, ein Jahr vor der Trockenperiode mit Borkenkäferbefall 1984, noch "heil", wie Kramer nach einem kurzen Gang durch die Geschichte des stark parzellierten Muckentaler Waldes festhält.

Tempelhaus-Experte Horst Uhl schreibt einmal mehr über das Neckarelzer Wahrzeichen und setzt es in eine Reihe mit anderen Gebäuden des gleichen Namens in Deutschland. Dabei zeigt er auf, dass der legendäre Orden der Tempelritter in den meisten Fällen nicht in Verbindung zur Namensgebung "Tempelhaus" oder "Templerhaus" steht. Für die im Jahr 1300 erstmals urkundlich erwähnte Johanniterburg in Neckarelz untermauert Uhl seine Einschätzung, dass die Johanniter selbst auch die Bauherren waren. Für eine zeitweilige Präsenz von Templern in Neckarelz sieht er historisch keinerlei Anhaltspunkte.

In einer ganz anderen Zeit bewegt sich der Aufsatz von Patricia Samol. Sie befasst sich mit Dr. Alfred Himmel, der von 1938 bis 1941 – während der NS-Herrschaft – Mosbacher Bürgermeister war. Die Schülerarbeit aus der Geschichts-AG des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums bedient dabei nicht zuletzt die rechtsgeschichtlich interessierte Leserschaft, da umfangreiche Prozessakten aufgearbeitet werden. Alfred Himmel wurde im Rahmen der Entnazifizierung als "belasteter" NS-Funktionär angeklagt. Am Ende stellte man sein Verfahren wegen einer Amnestieregelung ein, da er bereits mehrere Jahre in Kriegsgefangenschaft verbracht hatte.

"Wie man in Deutschland mitunter auch entnazifizierte" legt Peter Zimber am Fall von Dr. Paul Stecher (*1903 in Bruchsal, †1985 in Bühl) dar. Dabei beleuchtet Zimber Interpretationsmuster zur Entnazifizierung in der historischen Forschung und gibt Einblick in die Verfahrensstruktur in der US-Besatzungszone. Stecher, NSDAP-Mitglied und seit 1934 beim Arbeitsamt Mosbach (während des Krieges in Oberschlesien), warf die Spruchkammer Mosbach Ende 1947 vor, "überzeugter Nazi" gewesen zu sein. Nach dem sich hinziehenden Verfahren, in das auch die Berufungskammer Karlsruhe eingeschaltet war, wurde er 1950 herabgestuft und als "Mitläufer" zu einer Geldstrafe von 100 DM (in mehreren Raten) verurteilt. Für den Autor, der Stechers Verteidigung ("zähe Beweisarbeit") ausführlich darstellt, hat man mit dem Urteil nach Suspendierung und Zwangsarbeit und der späten sowie "unvollständigen" Rehabilitation einen "kleinen Fisch unnötig malträtiert", was er u. a. auf die geänderte Politik der USA ab 1948 zurückführt.

Ein drittes Mal ist die Zeit der Nazi-Diktatur Thema und offenbart eine der dunkelsten Seiten deutscher Geschichte: die Massenermordungen von Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen. Manfred Biedert stellt den Fall der in der Vernichtungsanstalt Grafeneck vergasten Rosa Schellig aus Robern vor und in den Kontext der menschenverachtenden Euthanasiepolitik des NS-Regimes. Zudem lässt er teilhaben an seiner von Mühsal und unerwarteten Fundmeldungen geprägten Spurensuche. Sein Bericht über das Schicksal einer ehemaligen Mitbürgerin bewegt und entreißt diesen Lebensweg dem namenlosen Vergessen.

Ein Stück Mosbacher Wirtschaftsgeschichte von weltweiter Beachtung zeichnen Hartmut Biedert und Wolfgang Fraschka nach. Das traditionsreiche Familienunternehmen Spitzer begann 1951 mit der Vorstellung eines ersten Silo-Fahrzeugs seinen wegweisenden Wandel. 1963 vollzog Unternehmer Artur Spitzer durch Spezialisierung die Weichenstellung für internationalen Erfolg. Wie viel Risiko damit einherging, zeigen Fraschka und Biedert auf. Letzterer gehörte damals zum Team der Entwickler und gibt in dem Beitrag zum Teil auch in Interview-Form seine Erinnerungen an Fahrzeuge wie den "Brausenden Heinrich" wieder.

Von der Straße aufs Wasser: Bertold Hergenröder klärt auf, was es mit dem "Neckaresel" auf sich hat und gibt damit eine an technischen Details reiche Skizze zu "57 Jahre Kettenschifffahrt auf dem Neckar". Passieren mussten die Kettenschlepper, die erstmals 1878 fuhren, auch die Schiffsbrücke bei Obrigheim. Deren Geschichte nahm sich Karl Heinz Neser an und berichtet von den Mängeln der schwimmenden Brücke bei Hochwasser oder Eisgang sowie vom langen Weg bis zur Einweihung der Straßenbrücke 1934. Zwar stellte die NS-Regierung die Mittel für das dann "Adolf-Hitler-Brücke" genannte Bauwerk in einem Sofortprogramm zur Verfügung, doch verweist Neser auf die Aufnahme in ein Arbeitsbeschaffungsprogramm des Landes schon vor der Machtergreifung Hitlers sowie auf den Einsatz des Mosbacher Landtagsabgeordneten Wilhelm Schwarz (Zentrum) für den Bau.

Dem Thema Verkehrsgeschichte ist auch der umfangreichste Beitrag des Heftes zuzuordnen: Experte Manfred Biedert wartet dieses Mal mit der "Postgeschichte von Schefflenz" auf. Der erste Teil umfasst den Zeitraum von 1686 (erste Postlinie Heidelberg-Würzburg) bis 1871, als im Bahnhof Oberschefflenz schon fünf Jahre lang die "Post- und Eisenbahnexpedition Schefflenz" eingerichtet war. Die Übernahme der Post vom Haus Thurn und Taxis in badische Regie, der die Eröffnung der Posthalterei Oberschefflenz wenige Monate zuvor im April 1811 vorausgegangen war, beleuchtet Biedert ebenso wie die Veränderungen im nordbadischen Postverkehrsnetz. Eine Vielzahl von Quellen auswertend, mit zahlreichen Abbildungen sowie selbst gefertigten Grafiken unterbreitet er dieses Stück Schefflenzer Geschichte und führt von "instabilen Postverhältnissen" bis zur "Personenpost Untergriesheim-Oberschefflenz".

Auf eine steinerne Oberschefflenzer Besonderheit macht Dr. Karl Wilhelm Beichert aufmerksam mit seiner auf Akten aus dem Gemeindearchiv gestützten Baugeschichte der Mauer des 1846 angelegten Friedhofs auf dem Lerchenberg. Deren Deckelsteine, so weist er nach, stammen noch vom alten Friedhof an der katholischen Kirche und wurden von Maurern aus dem 1849/50 aufgegebenen Dorf Rineck verfertigt. Dass Augusta Bender den "alten Kirchhof" als Schauplatz eines dramatischen Geschehens in ihrem Roman "Die Reiterkäthe" wählte, ist eine weitere bemerkenswerte Notiz dieser detailreichen Betrachtung.

Den Part der neueren Zeitgeschichte im kommunalen Kontext vertritt erneut Klaus Goppold: "Leerstände in Fußgängerzonen" ist sein Aufsatz überschrieben. Mit zahlreichen Tabellen und Diagrammen vergleicht Goppold die Entwicklung der Fußgängerzonen von Mosbach und anderen Städten der Region seit 2017. Daraus schließt er, welche Maßnahmen am ehesten erfolgversprechend sind, um Geschäfte in Innenstädten zu erhalten. Mosbach stellt er dabei ein vergleichsweise gutes Zeugnis aus, mit einer relativ niedrigen Leerstandsquote.

Abgerundet wird das Heft durch Jahresberichte. Von den durch die Coronapandemie bedingt etwas veränderten Aktivitäten berichten Martina Rantasa für das Stadt- und Alexander Rantasa für das Kreisarchiv. Stefan Müller informiert über das Stadtmuseum. Und Markus Wieland, Vorsitzender des mit der Stadt gemeinsam als Herausgeber fungierenden Geschichts- und Museumsvereins Mosbach, hat sein Verzeichnis von "Schrifttum über Mosbach und Umgebung" um aktuelle Arbeiten erweitert.

Info: Mosbacher Jahresheft 2020, Jahrgang 30, herausgegeben vom Geschichts- und Museumsverein und der Großen Kreisstadt Mosbach, Schriftleitung: Markus M. Wieland, 246 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 15 Euro, erhältlich im Buchhandel oder im Büro des Stadtmuseums.