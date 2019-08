Mosbach. (schat) Die Stadt hatte es vor dem Start der Sommerferien angekündigt, nun lassen die Bautrupps Taten folgen: "In den Ferien geht’s rund", titelte die RNZ Ende Juli in Bezug auf die Baumaßnahmen, die man im Stadtgebiet in Angriff nehmen wollte. Inzwischen sind die Sanierungen in vollem Gange, sowohl in der Pfalzgraf-Otto-Straße als auch in der Straße "Am Henschelberg". Jeweils unter Vollsperrung der bearbeiteten Abschnitte werden Fahrbahndecken und zum Teil auch der Unterbau und/oder Kanäle erneuert.

Kräftig gearbeitet wird auf der Baustelle in der Pfalzgraf-Otto-Straße. Foto: A. Rechner

Von der Schlackenbrücke aus in Richtung "faMos" werden am Henschelberg Kanal und Asphaltdecke saniert. Bis 6. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, heißt es von der Stadt. Da es sich bei der Straße um eine Landesstraße (L527) handelt, übernimmt das Land die Kosten der Fahrbahndecke (die nach Abrechnung ermittelt werden). Insgesamt liegen die Kosten der Maßnahme bei rund 225.000 Euro.

An gleich zwei Bushaltestellen in der Pfalzgraf-Otto-Straße haben bereits Ende Juni Bauarbeiten begonnen. Hintergrund ist deren barrierefreier Ausbau. Aber auch der Straßenbelag und - wo nötig - der Straßenuntergrund werden in diesem Zuge stellenweise erneuert. Auch Teile der Friedrich-Hölderlin-Straße und die zwei dortigen Bushaltestellen im Bereich Eduard-Mörike-Weg werden in diesem Zusammenhang umgebaut. Rund 516.000 Euro investiert die Stadt in die Gesamtmaßnahme. Für die Haltestellen erwartet man Zuschüsse in Höhe von 116.500 Euro. Die Arbeiten sollen bis 10. September abgeschlossen sein.