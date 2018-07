Mosbach. (pol/mare) Die stundelange Suche nach einer vermissten Frau aus Mosbach, die am Samstagmittag gegen 12 Uhr begann, fand ein glückliches Ende am Samstagabend gegen 21.20 Uhr in Gundelsheim-Bachenau. Das teilt die Polizei mit.

Wie die an Demenz erkrankte 82-Jährige nach Bachenau kam, kann nicht nachvollzogen werden. Suchaktionen der Polizei, auch mit einem Polizeihubschrauber, sowie der Unterstützung von der Rettungshundestaffel mit zehn Hunden und einem Personenspürhund und des DLRG, verliefen zunächst ohne Erfolg.

Gegen 21.22 Uhr kam dann der Anruf aus Bachenau. Die Vermisste wurde an einem Haus in der Brühlstraße gefunden und war wohlauf.