Von Peter Lahr

Mosbach. Seit 2016 gibt es in Mannheim einen "Wünschewagen". Unter der Regie der Awo starteten die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer seitdem zu 150 Fahrten. Ob noch einmal ans Meer oder den Sonnenaufgang im Gebirge erleben – die letzten Wünsche der schwerkranken Fahrgäste seien so unterschiedlich wie die Menschen, erläuterte dieser Tage Awo-Mitarbeiterin Tina Schönleber zwölf angehenden Altenpflegerinnen und -pflegern der Klasse AP4 an der Mosbacher Berufsfachschule für Pflege und Altenpflege. Denn als die jungen Menschen im Rahmen eines Seminars von Annette Reinhart vom Wünschewagen erfahren hatten, waren sie so angetan von dem Projekt, dass sie auf ihre traditionelle Wichtelaktion verzichteten und stattdessen Spenden für den Wünschewagen sammelten. Am Ende kam "die Megasumme von 3000 Euro" zusammen, wie Schönleber bei der Spendenübergabe dankbar anmerkte.

Auf drei Säulen stütze sich das Projekt, so die einzige hauptamtliche Kraft des 70-köpfigen Wünschewagen-Teams: Die Leute müssten wissen, dass es den Wünschewagen überhaupt gibt. Zudem setze man komplett auf Ehrenamtliche und die Finanzierung müsse vollständig über Spenden "gedeckelt" werden. "Auch der Heilige Martin musste erst einmal einen Mantel haben, den er teilen konnte."

So unterschiedlich die Spendensummen und die dahinterliegenden Sammelaktionen, so unterschiedlich seien auch die angesteuerten Ziele. Nachdem man während der Pandemie nur "Tagestouren" anbieten konnte, gehe nun wieder mehr; so stehe etwa eine dreitägige Fahrt nach Dresden an. Im Heidelberger Zoo besuchte ein Fahrgast die Elefanten; die Lieblingstiere malten ihm sogar extra ein Bild. In Baden-Baden erlebte ein Riesenfan von Max Raabe eine Art Privatkonzert während der Probe des Palastorchesters. "Der kannte jeden Musiker namentlich", erinnerte sich Schönleber. Mit einer Dreijährigen steuerte der Wünschewagen Disneyland an, ein emeritierter Professor wollte im Generallandesarchiv mit einem Wissenschaftler diskutieren. Eine 91-jährige Erblindete feierte Dank des Wünschewagens ihren letzten Geburtstag noch einmal zu Hause auf einem Bauernhof. So weit das Spektrum der Ziele.

Häufig wollten sich auch Menschen von Angehörigen auf einem Friedhof verabschieden, oder noch einmal zu einer Hochzeit, Taufe, Konfirmation oder Firmung. "Auch wenn die Angehörigen hoch motiviert sind, geht es im Fall des Falles nur mithilfe des Wünschewagens", wusste Schönleber um die Vorteile des ausgebauten Sprinters. Spezielle Stoßdämpfer, ein harmonisches Lichtkonzept, aber auch eine Musikanlage ermöglichen den angenehmen Transport Schwerkranker ebenso wie eine notfalltechnische Ausstattung.

"Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster", kam Schönleber auf die besonderen Voraussetzungen der Einsätze zu sprechen. So konnte man bislang 100 Anfragen nicht mehr erfüllen, weil die Fahrgäste vorher starben oder ihnen die Kraft fehlte. Dabei sei man bei der Vorbereitung durchaus schnell: zwischen zwei Stunden und 14 Tagen liege man da. Emotional und körperlich anstrengend seien die Fahrten nicht nur für die Gäste, auch die Ehrenamtlichen würden häufig mehrstündige An- und Abfahrten auf sich nehmen. Viele der Ehrenamtlichen kämen aus "Helfer-Berufen", seien Pfleger oder Ärzte, Feuerwehrleute oder Polizisten.

Zusätzlich zum Wünschewagen gibt es einen Pkw-Kombi. Dieser bietet Raum für Angehörige und Geschwisterkinder, für Gepäck, Sauerstoff oder Pflegeartikel. Für die Fahrgäste ist der Wünschewagen kostenlos, an jährlichen Kosten entstünden rund 100.000 Euro. Derzeit überlege man, ein neues Fahrzeug anzuschaffen; das würde, bis es zum Wünschewagen umgebaut ist, rund 120.000 Euro kosten.

"Durch das Trauer- und Abschiedsseminar von Annette Reinhart kam unsere Spendenaktion ins Rollen", erklärte Klassensprecher Steven Sondermann. Nur wenige Teilnehmer hätten schon vorher den Wünschewagen gekannt. Die jungen Leute spendeten nicht nur die fünf Euro für das Wichtelgeschenk, sie drehten auch ein Video und verbreiteten es über die sozialen Netzwerke. Auch in den Einrichtungen stellten sie Spendendosen auf. "Wir würden viel lieber öfter den Menschen solche Wünsche erfüllen", unterstrichen die angehenden Altenpflegerinnen und Altenpfleger. Annette Reinhart rundete den Spendenbetrag noch großzügig auf, bevor sich alle den Wünschewagen genau anschauten und für das Gruppenfoto versammelten.