Von Nadine Slaby

Mosbach. Es war ein sehr gemischtes Publikum, das sich am Samstagabend in der Alten Mälzerei zusammenfand. Sie alle einte die Liebe zu den unvergessenen Ohrwürmern und Hits der schwedischen Kultband Abba. Und kaum tauchten aus den Nebelschwaden der Bühne die vier Musiker von "Abba Gold - The Concert Show" als Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid auf, jubelte ihnen das Publikum zu, als seien sie die Originale. Die glitzernden, weißen Kostüme mit den Plateau-Schuhen vermitteln das Gefühl, zurück in den schrillen 70er-Jahren zu sein, und die gigantische Lichtshow liefert die passenden Effekte zu den zeitlosen Hits der vier Schweden.

"Abba Gold" bietet den Zuhörern eine sehr gelungene Illusion. Die Band fesselte ihre Zuhörer bereits nach dem ersten Lied. Bei "Knowing Me, Knowing You" aus dem Jahr 1976 tanzen bereits die ersten mit.

Immer wieder forderten Benny alias Adam Fletcher, Björn alias Mirco Hilmann, Agnetha alias Anni Jane Harding und Anni-Frid alias Tegan Jones ihre Zuhörer zum Mitmachen auf. Sie sollten mit den Handytaschenlampen winken, mitklatschen, mittanzen und selbstverständlich mitsingen. "Fernando" sorgte für die ersten "Yeah"-Rufe, und nicht nur die beiden Sängerinnen schienen so richtig Spaß zu haben. Mit "Mama Mia", "I do, I do, I do, I do, I do" und "Ring Ring" sorgt Abba Gold für die fast perfekte Illusion. Unterstützt wurden die vier Frontleute durch Bassist Christoph Dubbler und Marco Kratz am Schlagzeug.

Anni Jane Harding legte all ihre Stimmgewalt in einen der bekanntesten und gefühlvollsten Songs von Agnetha: "The Winner Takes It All". Der traurige Song einer Frau, die ihren Mann an eine andere verloren hat, schien regelrecht in der Alten Mälzerei zu schweben und sorgte für Gänsehautmomente. Mit viel Applaus dankte das Publikum Abba Golds Agnetha. Mit "Money, Money, Money", "Chiquitita" und "Take A Chance On Me" zog das Tempo vor der Pause noch einmal an und sorgte für Stimmung.

Kaum wieder auf den Plätzen, riss es das Publikum auch schon wieder von diesen. Kaum jemand im Saal konnte bei "Angel Eyes" aus dem Jahr 1979 oder "Super Trouper" still sitzen. Und so klatschten die Fans einfach weiter, während Agnetha, Frida, Benny und Björn "Lay All Your Love On Me" anstimmten. Einige nutzten auch den Platz an den Seiten oder in den Gängen und begannen zu tanzen.

Mit "Thank You For The Music" leiteten die Musiker das furiose Finale ein und ließen wieder das Publikum mitsingen. Ein letztes "to me" hauchte dieses sehr sachte, bevor die Vier noch einmal nachlegten. Mit "Voulez-Vous" legten alle noch einmal eine Schippe drauf. Es wurde gejohlt und geklatscht. "Gimme! Gimme! Gimme!", das Stück, das von einer einsamen Frau handelt, die sich sehnlichst eine Beziehung wünscht, ließ noch einmal die Stimmgewalt von Anni Jane Harding erkennen, die Agnetha Fältskogs Ton verblüffend genau traf.

Ein Großes "Ooooh!" war aus Hunderten Kehlen zu hören, als "Björn" den letzten Song des Abends ankündigte: "Dancing Queen", der Abba-Hit, der in 16 Ländern Platz eins der Charts eroberte und zu den erfolgreichsten der Band gehört. Applaus brandete auf, und die ersten "Zugabe"-Rufe wurden laut, die schnell um sich griffen. Mit "Waterloo" und "So long" sorgte Abba Gold noch einmal für ausgelassene Stimmung, bevor sich die Band von ihrem Mosbacher Publikum verabschiedete.