Mosbach. (pol/rl) Zwei Ladendiebe bemerkte eine Frau in einem Supermarkt in der Hauptstraße am Donnerstagmorgen. Sie beobachtete wie eine Jugendliche und ein junger Mann Süßwaren aus den Regalen nahmen und unter ihren Jacken versteckten. Als sie die beiden Diebe darauf ansprach, liefen sie davon.

Vor dem Supermarkt trafen die beiden Flüchtenden auf eine weitere Person. Zusammen rannten die drei dann in Richtung Fußgängerzone davon.

Während der Verfolgung zu Fuß alarmierte die Frau die Polizei. Eine anschließende Fahndung nach dem Trio mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Der junge Tatverdächtige soll etwa 20 Jahre alt sein. Er ist groß, schlank und hat einen leichten Bart-Flaum. Er trug eine weiße Hose, einen Parka und ein Base-Cap.

Seine mutmaßliche Komplizin ist etwa 16 Jahre alt, hat dunkle Haare und trug eine rosafarbene kurze Jacke, eine blaue Jeanshose und eine schwarze Tasche.

Die männliche Person, die vor dem Supermarkt gewartet hatte, hat eine pummelige Figur und war mit einem dunklen Oberteil und einer beigen Hose bekleidet.

Die Polizei Mosbach bittet Zeugen sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 06261/809-0 zu melden.