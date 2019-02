Kommen Sonderabfälle auf das Areal der ehemaligen Neckartalkaserne in Neckarelz? Das Regierungspräsidium prüft derzeit das Ansinnen des bayerischen Unternehmen GSB. Dieses will dort eine Halle als Zwischenlager für gefährliche Stoffe nutzen. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Von Alexander Rechner

Neckarelz. Künftig könnten Laster mit Sonderabfällen zur ehemaligen Neckartalkaserne rollen. Denn: Auf dem dortigen Gelände sollen solche Abfälle zwischengelagert werden. Derzeit läuft (bis gestern noch im Hintergrund) eine umfassende behördliche Prüfung dieses Ansinnens. Ein bayerisches Unternehmen will in einer Halle gefährliche und nicht gefährliche Abfälle zeitweilig lagern, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Nachfrage der RNZ am Montag mitteilte. Der Knackpunkt: Das geplante Zwischenlager unterliegt den Anforderungen der Störfall-Verordnung und wird vom Regierungspräsidium als Störfall-Betrieb der oberen Klasse (angesichts der vorgesehenen Lagermenge) eingestuft.

Bei dem bayerischen Unternehmen handelt es sich um GSB Sonderabfall Entsorgung Bayern GmbH, das sich auf seiner eigenen Internetseite als "Ihr Entsorgungs-Spezialist für gefährliche Abfälle" bezeichnet. Projektleiter Matthias Leitner betätigte das Interesse: "Unser Unternehmen beabsichtigt in Zusammenarbeit mit der Firma Inast auf dem Gelände der ehemaligen Neckartalkaserne ein Zwischenlager für gefährliche Stückgut-Abfälle zu errichten". Das Entsorgungsunternehmen "Inast" will dabei eine Halle an die GSB verpachten, so Geschäftsführer Rouven Schaller.

Gefährlicher Abfall in die Neckartalkaserne - das lässt allerdings aufhorchen. Nach Darstellung des Regierungspräsidiums handelt es sich bei den Abfällen u. a. um Säuren, Basen, brennbare und entzündliche Flüssigkeiten und Feststoffe (wie Lacke und Lösemittelrückstände) sowie giftige Stoffe. "Radioaktive, explosive, gasförmige und infektiöse Abfälle sind laut den Antragsunterlagen nicht vorgesehen", schildert Irene Feilhauer von der Pressestelle des Regierungspräsidiums. Die Abfälle sollen überwiegend aus baden-württembergischen Industrie- und Gewerbebetrieben stammen. "Diese werden bereits in Spezialbehältern angeliefert und bis zum weiteren Transport zwischengelagert", so Irene Feilhauer. Obendrein gebe keine Um- oder Abfüllung auf dem Areal in Neckarelz. Die Abfälle würden schließlich in einer Abfallverbrennungsanlage des Unternehmens GSB entsorgt.

Ob dafür eine Genehmigung erteilt werden kann, prüft indes das Regierungspräsidium Karlsruhe. "Derzeit werden die Stellungnahmen der Behörden und der Naturschutzverbände eingeholt, deren Aufgabenbereiche durch das Vorhaben berührt sind", führte Irene Feilhauer aus. Unterdessen zeigte man sich bei den unterschiedlichen staatlichen Stellen mitunter eher zugeknöpft. Aus dem Mosbacher Rathaus war zu hören, dass man die Anfrage der RNZ nicht beantworten könne. Die Begründung: "Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt das immissionsschutzrechtliche Verfahren und ist die zuständige Genehmigungsbehörde". Jedoch: Der Mosbacher Gemeinderat ist bereits im Juni vergangenen Jahres in einer nichtöffentlichen Sitzung auf dem ehemaligen Gelände der Neckartalkaserne über die Pläne informiert worden, wie die RNZ erfahren hat. Auch im Landratsamt ließ man der Karlsruher Behörde den Vortritt. Hingegen äußerte sich Christian Stuber, der Neckarzimmerner Bürgermeister, gegenüber der RNZ. "Bei dieser Prüfung wird auch dargelegt, ob und gegebenenfalls welche konkrete Auswirkungen für die Gemeinde Neckarzimmern zu erwarten sind", sagte er. Nach Vorliegen dieser Fakten werde sich der Gemeinderat mit der Thematik in einer öffentlicher Sitzung befassen. Die Gemeinde wird wohl insofern betroffen sein, als die Sonderabfälle über die Luttenbachtalstraße angeliefert werden.

Gegen dieses Vorhaben gibt es derweil auch Bedenken bei Bürgern, die sich an unsere Redaktion wandten. Die beziehen sich zum einen auf den Transportweg, zum anderen auf die zeitlich unbefristete Genehmigung. Die bestätigt auch das Regierungspräsidium auf Nachfrage. Jedoch dürfen laut Irene Feilhauer die jeweiligen Abfälle dort höchstens ein Jahr zwischengelagert werden. Dies bedinge die Beschreibung "zeitweilige Zwischenlagerung". Weitere Bedenken gibt es, da sich nicht weit entfernt vom geplanten Standort ein Wasserschutzgebiet befindet.

Sorgen in der Bevölkerung möchte Rouven Schaller von der Firma "Inast" sogleich ausräumen. "Die GSB ist ein seriöser Partner", so der Geschäftsführer, "zumal hier keine Stoffe umgefüllt oder gar verarbeitet werden." Das bayerische Unternehmen will eigenen Angaben zufolge einen mittleren sechsstelligen Betrag investieren. Und dies solle den Standort Mosbach stärken, so Schaller.