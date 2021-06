Das (Füße aufs Armaturenbrett) geht im Kinosaal genauso wenig wie Brötchen schmieren und verspeisen, Rückenlehnen in Schräglage oder die Lautstärke selbst regeln. Im Autokino aber sehr wohl. Auf dem Messplatz ist das seit Mittwoch möglich. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Es ist der erste Autokinoabend meines Lebens. Für die RNZ darf ich dabei sein, wenn auf dem Neckarelzer Messplatz ein Lichtspielereignis der eher altmodischen Art Premiere hat. Autokino, das klingt in meinen Ohren nach amerikanischer 60er-Jahre-Popularität und knutschen – wahlweise gruseln – hinter der Windschutzscheibe. Aber die Popularität des Autokinos hat ja bekanntlich ein Revival erlebt und beschert nun auch dem hiesigen Kinopublikum, das (noch) nicht in den Kinosaal darf, ein Pop-up-Filmtheater mit persönlicher Loge, dem eigenen Vehikel.

Dass das mit der persönlichen Loge ausgiebig genutzt wird, zeigt ein Blick vor Filmbeginn in die Fahrzeuge. Da werden Brötchen geschmiert und belegt, Chipstüten geöffnet (deren Geknister maximal die Mitinsassen stören könnte), da scheppern Eiswürfel aus der Thermosflasche ins Glas mit dem (alkoholfreien) Bitteraperitif. Das ginge im traditionellen Kinosaal nicht. Und auch hochgelegte Füße würden dort mindestens die Herrschaften in der nächsten Sitzreihe stören; hier gilt es lediglich, die eigene Sicht durch die Windschutzscheibe freizuhalten. Zur Bequemlichkeit nach eigenem Gusto gehören Rückenlehnen, die nach weit hinten gekurbelt werden.

Nostalgikern mit Erinnerungen an "Grease" verschafft das Autokino ebenso eine Abwechslung wie jungen Leuten, die das ständige Sofa-Streamen auch irgendwie leid sind. Und hier ist der Bildschirm – pardon, die LED-Wand – ja noch viel, viel größer als daheim. 8,5 Mal 4 Meter misst die digital bespielte Fläche. Da ist auch aus der hintersten Reihe das Filmgeschehen noch gut zu verfolgen. Die hinterste Reihe ist am Premierenabend aber nicht das andere Ende des Messplatzes. Knapp 30 Fahrzeuge haben bogenförmig vor dem LED-Screen geparkt. Die Autokennzeichen lassen erkennen, dass längst nicht nur Cineasten aus Mosbach und seinem Umland auf das Angebot aufmerksam geworden sind.

Ein Paar aus Ravenstein hat die 40 Kilometer lange Anreise ebenso wenig gescheut wie ein anderes aus Öhringen, dessen Anfahrt noch einmal acht Kilometer mehr beträgt. Zwei befreundete Familien in zwei Autos sind aus Aglasterhausen an die Elz gekommen. "Wenn’s schon mal angeboten wird vor unserer Haustür." Andere argumentierten ähnlich. Allein der Umstand, dass man mit anderen zusammen ein Erlebnis teilt (wenn auch durch Blech getrennt), hat die Neugierde und Lust aufs Autokino geweckt. Denn für viele ist dies das erste Mal.

Eine Mutter mit ihren beiden 15 und zehn Jahre alten Töchtern hat sich aus Hochhausen auf den Weg gemacht. Ihr Grund: "Das ist doch eine schöne Abwechslung und macht uns Spaß." Dank Pfingstferien ist das späte Zubettgehen kein Thema für die Schülerinnen. Eine vierköpfige Familie aus Reichartshausen (Anfahrt 15 Kilometer) hat sich mit Proviant aus dem Schnellrestaurant eingedeckt. "Wir sind begeistert, dass es das gibt", schwärmt die Mutter – zumal das Autokino am Vorabend ihres Hochzeitstages als auch des Geburtstags der jüngeren Tochter sehr gelegen kommt.

Ein Vater-Sohn-Gespann aus Tiefenbach (ebenfalls 15 Kilometer von Neckarelz entfernt) geht ohnehin gern ins Kino. "Aber so was hier, das muss man doch ausnützen!" Mittlerweile werde sogar die Spielkonsole langweilig. Der Zwölfjährige erklärt mir, wie das mit der Übertragung des Filmtons ins Autoinnere funktioniert: "Frequenz 91,4 auf UKW einstellen, dann kommt der Sound aus den Pkw-Lautsprechern." Die LED-Tafel zeigt’s ebenfalls.

Wichtiger als der Film an sich ist das Erlebnis Autokino, dass "man endlicher wieder was machen und raus kann", wie zwei Bad Rappenauer ihren Kinobesuch unter freiem Himmel begründen. Einem Himmel übrigens, der mit lachsrosa Wölkchen vor dunkel Taubenblau ebenfalls großes Kino liefert. Zwei Jugendliche mit Rädern fühlen sich genauso angezogen, verharren auf ihrem Heimweg nach Obrigheim an den Absperrgittern. Die Bilder lassen sich von da noch gut erkennen, nur auf den Ton müssen die Zaungäste verzichten; eine Amsel spendiert aus der nahen Baumreihe einen anderen Sound.

Apropos anders: Rainer Hagner, Mitgesellschafter der Kinostar Filmwelt GmbH, freut sich mit dem Team des Veranstalters "RW Messen & Events" über die unerwartet gute Resonanz am ersten Abend. Die Konkurrenz – Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Grillwetter – sei groß, doch für die Spätvorstellung um 23 Uhr gebe es noch mehr Buchungen als für die frühe um 20.30 Uhr. "Autokino ist anders", sagt Hagner, "da gehört das Drumherum dazu."

Und der Film? Robert de Niro spielt einen Großvater, der mit seinem Enkel einen Kampf ausficht. Es geht natürlich gut aus. Am Ende meint "Grandpa", mit dem es laut Filmtitel "immer Ärger gibt", etwas gutmachen zu müssen, und schlägt dem Jungen vor: "Vielleicht gehen wir mal ins Kino?" Könnte auch Autokino sein…