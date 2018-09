Neckarelz. (schat/stm) So viel zum Thema Nachhaltigkeit - oder: Es gibt auch Menschen, denen Umwelt und Lebensumgebung ziemlich egal sind. Bei den Glascontainern in Höhe des Elzstadions wurden in den letzten Tagen - und zum wiederholten Male - Teppichbodenreste einfach so "entsorgt".

Drum herum fanden sich reichlich weitere Müllablagerungen, die von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofs inzwischen entfernt und ordnungsgemäß verwertet wurden. Hinweise auf den oder die Müllsünder nehmen die Stadtverwaltung oder die Polizei entgegen.