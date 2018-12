Mosbach-Neckarelz. (brw) Heiligabend ist Schluss: Am 24. Dezember schließt das DB-Reisezentrum im Bahnhof in Neckarelz. Das sei der letzte Arbeitstag der Kollegen unter dem Dach von DB-Vertrieb, wie eine Mitarbeiterin vom Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) erläutert.

Übernommen wird das Reisezentrum - dann geführt als DB-Agentur - vom Busverkehr Rhein-Neckar (BRN), der von seinen Räumlichkeiten hinter den Busgaragen in Neckarelz in das Reisezentrum im Neckarelzer Bahnhof umzieht. Das dauere einige Tage, so die Mitarbeiterin des BRN, bis zum 3. Januar sollen Verkabelungen vorgenommen und der Umzug bewerkstelligt werden.

Nimmt man den 25. und 26. Dezember sowie den 1. Januar je nach Berufsgruppe als Feiertage an - am Sonntag ist der Schalter im Bahnhof ohnehin unbesetzt - so ist der Schalter fünf Werktage geschlossen. Am 3. Januar macht dann die Agentur unter Federführung des BRN wieder auf.

Der BRN ist seinerseits eine 100-Prozent-Tochter der DB-Regio und gehört daher selbst zum Konzern der Deutschen Bahn. Auch unter der neuen Betriebsgesellschaft sind dann an gewohnter Stätte sowohl Fahrkarten des Busunternehmens wie auch Fernverkehrszugfahrtkarten zu bekommen und wie bisher wird der Schalter mit einer Person besetzt sein.

Schon seit mehreren Jahren gebe es in Buchen am Wimpinaplatz einen vergleichbaren DB-Agenturbetrieb, mit dem man sehr gute Erfahrungen gemacht habe und der von den Kunden geschätzt werde, heißt es weiter. Die Öffnungszeiten am Standort Neckarelz bleiben unverändert bestehen. Hintergrund der Änderung samt Umzug ist ein Ausschreibungsverfahren, bei dem der BRN sich beworben und den Zuschlag erhalten hatte.