Mosbach-Neckarelz. (schat) Viel Rauch am Bahnhof: Von einem Passanten wurde am Montagmittag gegen 12.30 Uhr ein brennendes Auto am Bahnhof in Neckarelz gemeldet. Die verständigte Feuerwehr konnte den in Flammen stehenden "Mini", der am frühen Morgen auf einem Bahn-Mitarbeiter-Parkplatz abgestellt worden war, zwar schnell löschen, mehr als Schrottwert dürfte der Wagen dennoch nicht mehr haben.

Die Brandursache ist unklar, die Spezialisten der Polizei ermitteln. Verletzt wurde niemand.