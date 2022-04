Von Stephanie Kern

Mosbach. Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon sechs Wochen. Die Zahl der aus dem osteuropäischen Land geflüchteten Menschen steigt weiter.

Das Entsetzen über die Kriegsverbrechen in den von der russischen Armee verlassenen Städten wird bei der heutigen Mahnwache ebenso Thema sein wie die Frage, ob sich der Bezug von Energie aus Putins Machtbereich noch rechtfertigen lässt. Um 12 Uhr ruft das Bündnis aller demokratischen Parteien im NOK zur siebten "Mahnwache für Frieden und Solidarität mit der Ukraine” auf dem Château-Thierry-Platz in Mosbach auf.

Auch die Hilfe im Kreis läuft weiter. Am Donnerstag lud der DRK-Kreisverband Mosbach zu einer Informationsveranstaltung für Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, ein. DRK-Geschäftsführer Steffen Blaschek und Manuela Weber (Leiterin Soziale Dienste) hatten allerlei Informationen zusammengetragen. Angefangen von der Rückschau auf die letzten Wochen, aber auch auf die Möglichkeiten der Unterstützung, die das DRK bietet.

Dabei ragt vor allem der Tafelladen heraus. Der wird derzeit noch mehr benötigt als ohnehin schon, Spenden werden händeringend gebraucht. Auch im Kleiderladen dürfen sich Geflüchtete eindecken, gebraucht werden hier vor allem Kinderkleidung und -schuhe.

Ein Diskussionsteilnehmer regte an, bei all der Soforthilfe die Menschlichkeit nicht zu vergessen. "Es entstehen Bindungen, und dann werden die Menschen wieder rausgegriffen." Nämlich, wenn die private Aufnahme auf Zeit endet und die Menschen womöglich in einem anderen Ort in die Anschlussunterbringung kommen. "Man muss Lösungen finden, die nicht nur die Zahl sehen, sondern die Menschen."

Ihr Zuhause hat auch die Familie Zeier aus Diedesheim geöffnet. Sechs Geflüchtete sind in einer abgeschlossenen Gästewohnung untergekommen, zwei Frauen mit je zwei Kindern. Die Anmeldung im Rathaus ist erledigt, die Kinder gehen schon in die Schule in Obrigheim, die Pik-Registrierung steht am Montag an. "Wir sind mit den Geflüchteten allein wegen der vielen Behördengänge dauernd im Gespräch", erzählt Zeier. Xenia war in der Ukraine Englischlehrerin, mit ihr könne man sich gut verständigen. "Die andere Mutter, Olena, spielt Geige, so wie meine eigene Tochter." Zusammen wurde auch schon musiziert. "Und das ist eine Sprache, die man dann universell versteht."

Die Zeiers sind auch in der freikirchlichen "Grace Church" aktiv. Dort will man nun Lebensmittel für die Mosbacher Tafel sammeln und spenden. Abgeben kann jeder, was er möchte, bei Familie Zeier (Jahnstraße 9/1 in Diedesheim). Eine Bitte haben sie auch noch: Die beiden Familien kochen derzeit auf zwei Herdplatten, ein Herd mit Backofen wäre ein Gewinn.

Zu den Zahlen: Bei der Stadt Mosbach wurden seit vergangenem Freitag 40 neue Geflüchtete aus der Ukraine angemeldet, beim Landkreis 125 (gesamt: 900). Was derzeit von Ehrenamtlichen festgestellt wird, ist ein Stau bei der Pik-Registrierung der Geflüchteten. "Der Registrierungsvorgang dauert bis zu einer Stunde. Im Landkreis ist derzeit nur ein Gerät verfügbar", sagt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. Das Gerät war eigentlich zur gelegentlichen Einzelerfassung von Personendaten gedacht. Der Registrierung voraus geht die Anmeldung bei der Wohngemeinde. Egenberger: "Im Rahmen der Anmeldung können auch ein Antrag auf Gewährung von Leistungen und ein Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gestellt werden."

Mit einem Aufenthaltstitel sei auch der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für Ukraine-Flüchtlinge grundsätzlich uneingeschränkt möglich. Um eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, benötigen die Geflüchteten nach dem Aufenthaltsgesetz die Erlaubnis der Ausländerbehörde. Ukrainische Flüchtlinge erhalten nach dem Aufenthaltsgesetz eine Aufenthaltserlaubnis zum vorübergehenden Schutz. "Mit einer Arbeitszusage vom Arbeitgeber kann die Arbeitserlaubnis auch schon in eine sogenannte Fiktionsbescheinigung eingetragen werden. Somit gilt die Arbeitserlaubnis schon direkt nach Antragstellung."

Um etwas mehr Kapazitäten zu schaffen, sei ein weiteres Gerät (vom Justizministerium) bestellt worden. "Derzeit unterstützt uns die Polizei vorübergehend mit einer mobilen Station des Landeskriminalamts", berichtet Jan Egenberger. Insgesamt wurden im Kreis schon 240 Personen registriert.