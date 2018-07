Von Alexander Rechner

Mosbach. Man kann nur schätzen, wie viele Drogenabhängige es in Mosbach gibt. Dass auch in der Großen Kreisstadt mit Rauschgift gehandelt wird, ist nicht neu. Jüngst erwischten Mosbacher Polizeibeamte bei einer Kontrolle im LGS-Park und in der Innenstadt mehrere Heranwachsende, die Betäubungsmittel bei sich hatten oder konsumierten. "Ja, im ehemaligen Landesgartenschaugelände gibt es in der Tat polizeibekannte Personen, die Drogen handeln, besitzen und konsumieren", erklärte Jürgen Helfrich, Leiter des Polizeireviers Mosbach, auf RNZ-Nachfrage.

Rund 50 Jugendliche hatten die Ordnungshüter dieser Tage näher unter die Lupe genommen. Im Rahmen einer weiteren Kontrolle im ehemaligen Gartenschaugelände ging ein 24-Jähriger ins Netz der Mosbacher Polizei, der mit drei weiteren Personen Marihuana konsumierte.

Am Mittwoch griffen die Ordnungshüter im Stadtgebiet einen 17-Jährigen mit Marihuana in der Tasche auf. Die Beamten stellten dabei rund 33 Gramm sicher, wobei sie nun die Ermittlungen zur Herkunft des Marihuanas aufgenommen haben.

Polizeioberrat Jürgen Helfrich sieht auch deshalb einen "dauerhaften Handlungsbedarf, den Drogenhandel nachhaltig einzudämmen". Dazu hatte man schon vor rund vier Jahren im Polizeirevier eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die sich auf die Rauschgiftbekämpfung konzentriert.

Immer wieder patrouillieren Beamte im Park und im Stadtgebiet - zu ganz unterschiedlichen Zeiten. "Wir versuchen, den Kontrolldruck hoch zu halten. Das gefällt unserer Klientel natürlich nicht", sagt Helfrich.

Wen die Polizei letztlich im Verdacht und im Fokus hat, will Jürgen Helfrich "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht sagen. Allerdings handle es sich auch um Minderjährige im Alter zwischen 13 und 18 Jahren.

Wobei die Jugendlichen aus Mosbach und der näheren Umgebung stammten, verrät der Revierleiter. Die Heranwachsenden träfen sich im LGS-Park und rauchten in dieser Runde dann beispielsweise einen Joint.

Bedenken mancher Mosbacher, durch das LGS-Gelände zu gehen, hält Helfrich für unbegründet: "Der Park ist objektiv ein sicherer öffentlicher Raum. Möglicherweise wird aber das Sicherheitsempfinden durch die Anwesenheit bestimmter Personengruppen beeinträchtigt." Dem Polizeioberrat zufolge kommen härtere Drogen wie Kokain, Heroin oder Methadon in Mosbach eher seltener vor.

Die Zeiten hätten sich in der Großen Kreisstadt gewandelt. "Mosbach ist weit entfernt davon, eine Drogenhochburg zu sein", sagt er klipp und klar. Wie viele andere Städte in der Republik gebe es aber auch in Mosbach Rauschgifthandel. Die Große Kreisstadt habe jedoch keine "offene Drogenszene", die man ausheben müsste.

Überzeugt ist er davon, dass die Arbeit der Polizei Wirkung zeigt und letztlich erfolgreich ist. Besonders achten die Beamten auch auf Verkehrsteilnehmer, die unter Drogeneinfluss am Steuer sitzen. "Ein weit verbreitetes, aber unterschätztes Phänomen", meint Helfrich.

Im Fokus der Ermittlungen seiner Kollegen stehen insbesondere die Dealer. Überrascht und teilweise auch entsetzt ist man im Revier immer wieder, was man alles so ans Tageslicht fördert.

Besonders hätten die Polizisten auch die sogenannten Transportwege im Auge. So nahmen die Ordnungshüter jüngst einen Drogenkurier am Neckarelzer Bahnhof fest, der knapp 400 Gramm Marihuana bei sich trug.

Die Rauschgiftbekämpfung hat für den Mosbacher Revierleiter einen hohen Stellenwert: "Ich setze darauf einen Schwerpunkt in unserer täglichen Arbeit". Deutlich unterstreicht Helfrich auch, dass schon der Drogenkonsum juristisch gesehen eine strafrechtliche Relevanz entfaltet.

Obendrein sei der Konsum ohne den - strafbaren - Besitz solcher Substanzen kaum möglich. Dabei sagt er unmissverständlich: "Wer illegale Drogen konsumiert, muss mit einer Strafanzeige durch die Polizei rechnen."