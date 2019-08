Die Unabhängigkeit der deutschen Justiz sieht der Verein "Justizopfer" in Gefahr.

Mosbach. Der Verein "Justizopfer" demonstrierte dieser Tage anlässlich des "Internationalen Tags der Gerechtigkeit" für eine gerechtere Rechtsprechung. Der Vorsitzende des Vereins, Thomas Repp, informierte vor dem Landgericht in Mosbach gemeinsam mit Betroffenen über "Missstände in der Justiz".

Aus dem Rhein-Neckar-Kreis, Darmstadt und Buchen waren Betroffene und Interessierte gekommen, um die aus ihrer Sicht bestehenden Mängel im deutschen Justizsystem hinzuweisen. Die Mitglieder des Vereins erachten die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der deutschen Justiz als gefährdet. Thomas Repp sieht sich selbst als Opfer von zweifelhaften Gutachtern und einer Justiz, deren Entscheidungen er als "gesetzeswidrig" bewertet. Nach einem Verkehrsunfall liegt er seit fast 25 Jahren im Rechtsstreit mit einer Versicherung.

Repp prangert u.a. an, dass Fortbildungen für Richter und Gutachter zum Beispiel von Banken und Versicherungen finanziert würden. Auch der Opferschutz liege ihm und seinem Verein am Herzen: Es müsse leichter möglich sein, richterliche Fehlurteile zu korrigieren. Derzeit seien Ermessensentscheidungen von Richtern nahezu unangreifbar, so die Kritiker. Gefordert wird ein Bundesbeauftragter für Justizgeschädigte. Verhandlungen und Verfahren sollten mit Videoprotokollen dokumentiert werden, um die Transparenz der Rechtsprechung zu erhöhen. Zudem sollten sie wie früher wieder wörtlich protokolliert werden.