Johannes M. Hess bietet in seiner Naturbäckerei in Reichenbuch Backwaren an, die er ausschließlich ohne Fertigmischungen und traditionell handwerklich herstellt. Foto: J. Blüthner

Mosbach-Reichenbuch. (jbl) "Ich bin überzeugt von gutem Essen", gab Bäckermeister und Chocolatier Johannes M. Hess anlässlich der Eröffnung seiner "Jean Maries Artisan Naturbäckerei" in der Eichwaldstraße in Reichenbuch als Motivationsgrund an. Als "Artisan" bezeichne man im benachbarten Frankreich nur Bäcker, die keinerlei Fertigmischungen verwenden und traditionell handwerklich tätig sind.

Für "Jean Marie" ist dies selbstverständlich, getreu seinem Motto "Wir haben Zusatzstoffe satt" verwendet er nur Rohstoffe aus der Region, die er selbst einkauft. Beeindruckt hatte Johannes Hess mit seiner Idee und seinem Tatendrang sofort. Alle waren in gaumenfreudiger Anspannung zur kleinen Einweihungsfeierlichkeit gekommen.

Worte des Lobes gab es vom Ersten Landesbeamten, Dr. Björn-Christian Kleih, von Oberbürgermeister Michael Jann, von Klaus Hofmann, Vizepräsident der IHK Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, sowie von Bürgermeister Norman Link und Uwe Säuerle vom Leader-Programm. Auch vonseiten des Ortschaftsrates gab es Glückwünsche.

Ab sofort kann man von Dienstagmorgen bis Samstagvormittag frische Brötchen und Brot in Reichenbuch bekommen, mit seinem Verkaufswagen ist der "Artisan" auf den Märkten in Heidelberg und Neckarbischofsheim unterwegs und außerdem dienstags und samstags in Nüstenbach und Mosbach-Masseldorn vor Ort.