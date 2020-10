Per Videobotschaft hieß DHBW-Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann die neuen Studentinnen und Studenten in Mosbach willkommen. Foto: DHBW

Mosbach. (pm) 1151 Studierende hat die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach dieser Tage zum neuen Semester begrüßt. Während die 646 Studierenden der Fakultät Technik mit ihrer Praxisphase beginnen, startet das Semester der Fakultät Wirtschaft in der Theoriephase und in Präsenz. Die 505 Studienanfängerinnen und -anfänger sind somit die ersten Studierenden, die an den Hochschulstandorten Mosbach und Bad Mergentheim ihre Vorlesungen und Seminare wieder mit verstärkter Präsenz vor Ort besuchen.

Die Zahl der Studienanfänger ist im Vergleich zu den Vorjahreszahlen um rund zwölf Prozent gesunken. "Da hinter jedem Studienplatz auch ein Arbeitsplatz bei einem der 1000 Partnerunternehmen steht, überrascht diese Entwicklung angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage, forciert durch die Corona-Pandemie nicht", erklärt Rektorin Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann.

189 der "Neu-Studis" beginnen in Bad Mergentheim. "Damit ist die Zahl erfreulicherweise auf dem gleichen Stand wie letztes Jahr, auch dank der Etablierung neuer Studienangebote an diesem Campus. Der Mittelstand investiert in Bildung und hält – trotz Corona-bedingten finanziellen Herausforderungen – an dualen Studienplätzen fest. Die Partnerunternehmen sehen die DHBW als verlässlichen Partner", so Prof. Dr. Seon-Su Kim, Campusleiter in Bad Mergentheim.

Die Regelungen des Infektionsschutzes wirken sich auch auf den Lehrbetrieb aus. "Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen", erklärt der Dekan der Fakultät Wirtschaft, Prof. Dr. Karl Albert Strecker. "Alle Studierenden zur selben Zeit können wir unter Einhaltung von Abstandsregeln und bei begrenzten Räumlichkeiten und Lehrkapazitäten nicht an den Campus holen. Daher wird dies ein hybrides Wintersemester sein – digitale Lehre, kombiniert mit Präsenzlehrveranstaltungen." Die Erstsemester-Studierenden erhalten dabei priorisiert Präsenzlehre, um sich gegenseitig, die Lehrenden und die gesamte Hochschule kennenlernen zu können.

Die Begrüßung der Erstsemester erfolgte in diesem Jahr – wie so vieles – anders als gewohnt. In einer Videobotschaft hieß Jeck-Schlottmann zusammen mit ihren Professorinnen und Professoren, Stadt und Landkreis die Neu-Studierenden willkommen. Auch die kommenden Monate werden anders verlaufen, als so manch ein Studienanfänger dies vor einem Jahr noch gedacht hatte.

"Bei uns sind Sie dennoch gut aufgehoben", versprach die Rektorin in ihrer Grußbotschaft. "Unsere kleinen Kurse ermöglichen viel mehr direkten Kontakt als an anderen Hochschulen – und das in einer gesunden Region mit viel Natur drumrum. Ich wünsche all unseren Studienanfängerinnen und -anfängern einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes Studium mit viel Freude und neuen Freunden."