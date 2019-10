Mosbach. (schat) Gleich mehrfach waren am Montag und Dienstag am Himmel über Mosbach Polizeihubschrauber auszumachen. Und gleich mehrfach fragten aufmerksame Bürger in der Redaktion der Rhein-Neckar-Zeitung nach möglichen Gründen für das rege Flugaufkommen über dem Stadtgebiet nach. Einige Telefonate später war klar: Keine akute Gefährdung, kein Großeinsatz, alles Routine, oder besser: alles Übung!

"Mitglieder der Polizei-Hubschrauberstaffel absolvieren auf dem Areal des Trainingcenters Retten und Helfen Übungseinheiten", erklärte Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn auf Nachfrage der RNZ am Dienstag. Über dem ehemaligen Kasernenareal und in der Umgebung kreisten daher immer wieder Hubschrauber der Polizei, verschiedene Einsatzszenarien wurden im Rahmen der zweitägigen Übung geprobt. Geübt wurde von den Spezialisten der Polizei, die mitsamt Hubschraubern ansonsten an den Stützpunkten in Stuttgart und Söllingen anzutreffen sind, unter anderem der Einsatz einer speziellen Rettungswinde.