Mosbach. (pol/kau) Nach einem Flächenbrand am Montagvormittag hat die Polizei nun die Ursache ermittelt. Laut Polizeibericht sind nach jetzigem Ermittlungsstand zwei Kinder für den Ausbruch des Brands Am Sonnenrain, am Rundweg der Waldstadt, verantwortlich.

Die Jungen wollten in ihrem selbst gebauten Versteck einen Fleischkäse grillen. Dafür haben sie mit Papier und Holz ein Feuer in einem Eimer entfacht, auf den sie einen Rost gelegt hatten. Die Flammen gerieten außer Kontrolle und griffen auf die Grünfläche über. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.