Im großen RNZ-Gespräch erklärt der Ur-Mosbacher unter anderem, was er für Mosbach und den Kreis bewegen konnte – und was ihn bis heute „fuchst“. Foto: Rechner

Von Heiko Schattauer

Mosbach.Pädagoge mit Herzblut, Kommunalpolitiker aus Leidenschaft, Landtagsabgeordneter mit Ausdauer – Georg Nelius ist all das. Inzwischen ist der Mosbacher auch Ruheständler, die Betonung liegt auf auch. Denn der 71-Jährige hat zwar sein Mandat im Landtag von Baden-Württemberg beendet, in Kreistag und Gemeinderat ist der pensionierte Lehrer aber weiter aktiv. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung blickt Nelius aus eineinhalb Jahrzehnte in der Landespolitik zurück, erzählt, worauf er stolz ist – und was ihn auch Jahre später noch ärgert.

Georg Nelius am Rednerpult des Landtags von Baden-Württemberg. Foto: SPD

Herr Nelius, nach 14 Jahren im Landtag Baden-Württembergs und mit ein paar Tagen Abstand zum Abschied: Wie fühlt sich das "neue" Leben an?

Es ist kein neues Leben! Dieses Gefühl hatte ich eher vor knapp zwei Jahren nach meiner Bypass-Operation! Für dieses jetzt " andere Leben" brauche ich aber noch Zeit, um mich an die neuen Freiheiten zu gewöhnen bzw. mich neu zu sortieren. Aber ich glaube, dass ich auf einem ganz guten Weg bin.

So ganz im "Ruhestand" sind Sie als Gemeinde- und Kreisrat aber natürlich noch nicht. Wie viel mehr Freizeit haben Sie denn tatsächlich?

Die ganzen Sitzungstermine in Stuttgart, in der Regel von Dienstag bis Donnerstag fallen weg, genauso wie die repräsentativen/offiziellen Termine im Wahlkreis, die Zeit im Wahlkreisbüro nicht mitgerechnet. Das summierte sich doch auf ca. 60 Wochenstunden, die ich nun selbstbestimmt gestalten kann.

In eineinhalb Jahrzehnten in der Landespolitik gab es viele Kämpfe zu führen, Auseinandersetzungen zu moderieren, Projekte zu entwickeln, Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Welche Themen waren die prägendsten für Sie?

Politik gelingt im Teamwork, d.h. eigene Projekte, Anliegen, Probleme im Wahlkreis etc. kann ich in vielen Fällen nur realisieren, wenn ich Mitstreiter, im günstigsten Fall Mehrheiten, organisieren kann. Das fällt in Zeiten der Regierungsbeteiligung der eigenen Partei etwas leichter als in der Opposition. Die entscheidenden Themen waren letztlich für mich immer mit der Entwicklung des ländlichen Raums verbunden, ob Bildungspolitik, Innenpolitik, Verkehrspolitik, Wissenschaftspolitik oder Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Sehr bestimmend für mich war auch meine zwölfjährige Arbeit im Petitionsausschuss des Landtags. Hier konnte ich im Interesse der betroffenen Kommunen bzw. Bürgerinnen und Bürger einige spektakuläre Erfolge erzielen. Ich erinnere mich gerne z.B. an den nicht erfolgten Rückbau der L600 im Bereich Sandhausen trotz zunächst rechtskräftigem Planfeststellungsverfahren.

Abschiedsabstimmung im März 2021: Mit dem Ausscheiden des Mosbachers Georg Nelius aus dem Landtag endete das SPD-Mandat aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Foto: Schattauer

Hinterher ist man ja immer schlauer. Gibt es Entwicklungen/Entscheidungen, die Sie rückblickend anders bewerten würden?

Bei der Polizeireform hätte ich mir eine weitere Stärkung des Neckar-Odenwald-Kreises vorstellen können. In der Bildungspolitik hätte ich mir eine sachlichere Diskussion um Themen wie G9 an Gymnasien, Gemeinschaftsschule, und die Bildungsempfehlung gewünscht.

Und gibt es etwas, das Sie bis heute ärgert oder andersrum nachhaltig stolz macht?

Ja, da gibt es tatsächlich was, das mich immer noch ärgert: Die unselige Diskussion um die von Ministerpräsident Kretschmann ins Spiel gebrachte Streichung von 14.000 Lehrerstellen, die dann auf Druck der SPD nicht umgesetzt wurde – aber noch heute fälschlicherweise der SPD angelastet wird. Stolz bin ich auf viele gelungene Projekte, beispielhaft möchte ich die Einführung des G9 an den Gymnasien nennen, maßgeblich durch mich initiiert, genauso wie die Realisierung des Erweiterungsbaus der DHBW Mosbach mit acht Millionen Euro und letztlich die gelungene Stabilisierung der DHBW Mosbach nach der Verselbstständigung der Außenstelle Heilbronn. Vor allem auch durch die Einrichtung des Studiengangs "Öffentliches Bauen", der nur in Mosbach angeboten wird, durch eine Initiative der SPD.

Was bleibt für Sie persönlich nach 14 Jahren im Landtag?

Viele gute Kontakte im Land. Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten. Beispielhaft hierfür die Teilnahme als Mitglied der Bundesversammlung bei der Wahl des Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Und was konnten Sie für den Landkreis als Abgeordneter bewegen?

Neben den bereits genannten Beispielen (Auf die Frage: Was macht sie nachhaltig stolz?) die Beendigung der immer wieder aufflammenden Diskussion um die Auflösung der Landkreise, der Straßen-u. Radwegebau, beispielsweise die Fertigstellung des zunächst umstrittenen Radwegausbaus zwischen Haßmersheim und Neckarmühlbach. Ebenso der Ausbau der Landesstraße zwischen Mosbach und dem Bergfeld, Sanierungsmittel für die Kommunen, Genehmigung mehrerer Gemeinschaftsschulen im Kreis, generell die Unterstützung von Anliegen der Kommunen und des Kreises auf Landesebene.

Der Weg in den Landtag eröffnete sich für Sie sehr überraschend. Ganz ehrlich: Gab es die Überlegung, das Mandat abzulehnen?

Eine kurze Überlegung gab es schon, aber nach wenigen Minuten war mir klar, die Wähler würden zu Recht eine Ablehnung nicht verstehen. Und nachdem die Familie zugestimmt hatte, war dann klar: Ich nehme das Mandat an!

Dennoch sind Sie ja eigentlich mit Leib und Seele Pädagoge: Wie sehr haben Sie die Schule, Unterricht, Schüler in den vergangenen 14 Jahren vermisst?

Mein Abschied aus dem Schuldienst vollzog sich ja etappenweise. Von 2007 bis 2013 habe ich noch mit sechs Deputatsstunden unterrichtet. Ab 2013 wäre ich ja regulär Pensionär gewesen. Aber klar, Bildungspolitik hat mich über meine ganze Mandatszeit hinweg brennend interessiert. Und ich gebe auch gerne zu, dass mir der Abschied von Schule, Unterricht und den vielen Schülerinnen und Schüler nicht leicht gefallen ist.

Nun ist nach Ihrem Ausscheiden mit Peter Hauk nur noch ein Abgeordneter aus dem Kreis im Landtag vertreten. Verschlechtert sich dadurch nicht die Position für den Neckar-Odenwald-Kreis?

Mit dem Kollegen Hauk hat mich eine sachliche und faire Zusammenarbeit verbunden. Aber klar ist: Zwei können aus einer natürlichen Rivalität heraus mehr erreichen als einer. Auch für einen Minister, der gleichzeitig Abgeordneter ist, gilt nicht das Motto: "Wünsch Dir was!"

Nach 14 Jahren als Abgeordneter des Neckar-Odenwald-Kreises war der 71-Jährige bei der jüngsten Landtagswahl nicht mehr angetreten. Foto: Schattauer

Wo sehen Sie die großen Herausforderungen im Land?

Die Bewältigung der Folgen der Coronapandemie, der Auf- und Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Garantie der Sozialverträglichkeit aller Maßnahmen, die durch die Folgen des Klimawandels und der Endlichkeit von Ressourcen notwendig sind. Der Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsradikalismus und damit verbunden die Stärkung unserer Demokratie.

Jetzt, da Sie nicht mehr aktiv in Stuttgart dabei sind, können Sie ja leicht(er) Forderungen und Anliegen formulieren. Was fordert oder wünscht sich der ehemalige Landtagsabgeordnete vom aktuellen Landtag für die Region?

Ich möchte mich nicht in einzelnen Forderungen verlieren. Aber eines muss klar sein: Die ländlichen Räume brauchen Überlebensstrukturen und damit auch wichtige öffentliche Einrichtungen wie Kliniken, Hochschulen, gute Verkehrsanbindungen und digitale Infrastruktur.

Wo wir schon in der Region sind: Was sind hier die bestimmenden Themen? Als Kreis- und Gemeinderat mischen Sie hier ja weiterhin aktiv mit...

Exemplarisch darf ich ein Thema herausgreifen. Auch als Stadt- und Kreisrat kämpfe ich für die Sicherung des Standorts der DHBW Mosbach. Der jetzt schon jahrelang diskutierte Bau des sogenannten Baukompetenzzentrums durch das Land muss endlich realisiert werden.

Für einen neuen Lebensabschnitt hat man ja mitunter auch bestimmte Vorstellungen und Pläne. Wie sehen die bei Ihnen aus?

Ich werde keine Weltreise machen oder mein bisheriges Leben umkrempeln. Ich werde einfach 60 Stunden in der Woche mehr Zeit für mich, meine Familie und Freunde und eigene Interessen haben. Bildlich gesprochen befinde ich mich im Landeanflug auf den neuen Lebensabschnitt ohne Landtag.