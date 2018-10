Mosbach. (dore) Es war kein schöner Anblick für Gerd Schneider am Nachmittag des 22. September, als er sich zum hinter seinem Haus im Masseldorn vorbei fließenden Nüstenbach aufmachte: Unzählige verendete Fische lagen dort. Auch seine Frau Ulla hat die Tierkadaver gesehen, sie sagt: "Das was hier passiert ist, hat mich schockiert." Das Ehepaar Schneider lebt seit vielen Jahrzehnten am renaturierten Nüstenbach, aber so viele tote Fische haben die beiden hier noch nicht gefunden.

Doch was steckt hinter dem Fischsterben? Wo liegen die Ursachen? Das fragten sich natürlich auch die beiden Rentner. Auf Anruf von Ulla Schneider kamen zwei Polizeibeamte vorbei und schauten sich das Übel an. Sie versprachen, dem Fischsterben nachzugehen. Ein paar Tage später rief Ulla Schneider dann Petra Birkefeld, Umweltbeauftragte der Stadt Mosbach, an, um nachzufragen, ob sie von diesem Vorfall unterrichtet worden sei. Birkefeld habe verneint und sei von dem Vorfall ebenso schockiert gewesen, berichtet Ulla Schneider.

Im Gespräch mit der Umweltbeauftragten nutzte sie auch die Gelegenheit, die vereinbarte, verpflichtende Pflege der Stadt im renaturierten Bereich anzusprechen. "Hier liegt vieles im Argen", meint Schneider. Dieses Jahr seien seitens der Stadt noch keine Pflegemaßnahmen im Gebiet hinter ihrem Haus am Nüstenbach durchgeführt worden, obwohl die Bäume - insbesondere Erlen und Weiden - immer höher würden und deren Äste teilweise in die Grundstücke der Anwohner hinein ragten.

Sie finde die Renaturierung des Nüstenbachs prinzipiell gut, jedoch sollten zumindest einmal im Jahr Pflegemaßnahmen erledigt werden, damit nicht alles auswuchere, meint Ulla Schneider. Auf Nachfrage der RNZ erklärte Stadtplaner Stefan Baumhackel hierzu: "Wir sind hier in der Tat im Hintertreffen." Normalerweise schneide der Forst im Sommer insbesondere die Gehölze, doch aufgrund von Personalengpässen sei man noch mit anderen Arbeiten beschäftigt.

Zurück zu den Fischen: Günter Rapp von den Anglerfreunden Mosbach begründet das plötzliche Sterben so vieler Fische im Nüstenbach mit dem Starkregen am Freitag, 21. September. Der war über Mosbach einen Tag bevor das Ehepaar Schneider die Tiere entdeckte, niedergegangen. Rapp und ein Kollege seien gerade am Nüstenbach gewesen, um die Krebsreusen (Netze für den Krebsfang) zu kontrollieren, so Rapp. In Absprache mit dem Regierungspräsidium fangen die Anglerfreunde damit eine amerikanische Krebsart, die einen Erreger in sich trägt und deshalb eine Bedrohung für den einheimischen und gefährdeten Steinkrebs darstellt.

Der Starkregen hätte innerhalb kürzester Zeit bewirkt, dass Wasser aus Dachrinnen und Straßen in den Bach abgelaufen sei und dabei eine große Schmutzfracht angeschwemmt habe. Dadurch sei der Sauerstoffgehalt im Bach letztlich so stark gesunken, dass die Fische verendet seien. Wie viele Fische es genau gewesen sind, lasse sich schwierig sagen, sagt Rapp.

Er schätzt: "Zwischen 100 und 200 Bachforellen und bei den kleineren Fischen - Elritzen und Mühlkoppe - waren es vielleicht schon Tausende." Walter Frey, der früher das Fischrecht am Nüstenbach besaß, hat auch tote Bachschmerlen und Döbel gefunden. Im Bachoberlauf in Richtung des Dorfs Nüstenbach habe man dagegen keine toten Fische gesehen, erklärt Günter Rapp.

Das Starkregenereignis ist für Rapp die logische Erklärung für das Fischsterben. Dass jemand Chemikalien oder andere Verunreinigungen in den Bach gekippt hat, schließt er aus. Einen Zusammenhang des Fischsterbens mit der Krebssperre, die städtische Bauhofmitarbeiter erneuert hatten, um den Steinkrebs vor dem amerikanischen Krebs zu schützen, sieht Rapp ebenfalls nicht.

Das deckt sich auch mit den Aussagen von Stefan Baumhackel, der meint: "Zwar wurde im Zuge der Erneuerung der Krebssperre ein kleiner Teil des Bachs trocken gelegt. Das war aber nur für kurze Zeit und die Bauhofmitarbeiter haben zudem die meisten Fische umgesiedelt." Dadurch seien "nur" einzelne Fische verendet.

Starkregenereignisse seien insbesondere ein Problem für die Fischpopulation, wenn die Bäche lange Zeit aufgrund von Trockenheit wenig Wasser führten, erläutert Rapp. Früher habe man dieses Problem öfter gehabt, doch nach der Renaturierung des Nüstenbachs sei es das erste Mal gewesen, dass durch einen solchen Niederschlag so viele Fische gestorben sind, informiert Frey. Eigentlich hätte das nicht mehr passieren sollen, meint er. "Für die Zukunft wird es eine große Aufgabe sein, wie man die Fische besser vor solchen Ereignissen schützt", sagt Günter Rapp.