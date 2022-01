Von Stephanie Kern

Mosbach. Für Thomas Wirth ist es ein Herzensprojekt: Im elften Jahr feiern die "Stadt-Land-Fluss-Geschichten" nun ihr zehntes Jubiläum (2020 gab es keine Staffel). Die Dokumentarfilme werden unter der Federführung von Prof. Dr. Thomas Wirth sowie den Dozenten Daniela Michel und Alexander Kleider gedreht, für Inhalt und Regie verantwortlich sind Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt stehen Menschen aus der Umgebung.

"Es sind Geschichten über Menschen, denen man täglich auf der Straße begegnen kann", beschreibt Wirth den Charme des Dokumentarfilm-Formats. In einer Welt, in der sich Städte in manchen Bereichen immer ähnlicher sehen, wolle man der Globalisierung mit diesen Geschichten eine Art "Re-Lokalisierung" entgegensetzen, betont Wirth im Einspielerfilm auf Youtube. An dieser Stelle beschreiben die beiden Studierenden Christian Albert und Lisa Simon, wie man an die Protagonisten überhaupt herankommt. "Man erfährt etwas über die Menschen, die man sonst nie treffen würde und erfährt gleichzeitig, mit was für besonderen Menschen man in einer Stadt zusammenlebt."

Ein Herr und seine Burg

Einer dieser besonderen Menschen der aktuellen Staffel ist Freiherr Bernolph von Gemmingen. In guten acht Minuten gibt er Einblicke in die Privatbereiche der Burg Guttenberg, die er mit seiner Familie bewohnt. Die Burg ist eine der ältesten und schönsten in ganz Deutschland. Die Freiherren von Gemmingen leben hier bereits seit dem 15. Jahrhundert. Mittlerweile in der 16. und 17. Generation. Durch den frühen Tod seines Vaters übernahm Bernolph von Gemmingen schon in frühen Jahren die Verantwortung über die Burg, deren Ländereien und den familieneigenen Holzbetrieb. Er plaudert aber auch aus dem Nähkästchen, erzählt etwa, wie ihn ein älteres Paar einmal (in seiner Jugend) im Kinderzimmer beäugt hat. "Es ist eine Generationsaufgabe", sagt von Gemmingen über die Bewirtschaftung und Erhaltung der Burg.

Neues Leben im alten Hof

Im zweiten Film geben Eva und Adrian Tietz Einblicke in ihr Leben: 2019 kauften sie einen renovierungsbedürftigen Hof in Neckarbischofsheim und stecken seitdem viel Zeit und Arbeit in den Ausbau ihres Traums, es ist ein Familienprojekt. Zusammen mit frei laufenden Hühnern, fleißigen Bienen und flauschigen Alpakas sowie Lamas bringen sie Leben auf den alten Hof.

Sport veränderte das Leben

Stark, stärker, Strongman: Frank Hamm hat ein seltenes Hobby. Mehrmals die Woche tritt er durch die Türe des Vereinsheims der "Barbarians" in Aglasterhausen, um dort schweres Eisen zu stemmen. Sport veränderte sein Leben und ist heute unabdingbar für ihn. Vom unsicheren Jugendlichen zum starken Mann, der auf einige Menschen einschüchternd wirkt. Und doch merkt man sehr schnell, dass man es mit einem freundlichen und ganz normalen Menschen zu tun hat.

Achtsamer durchs Leben

"Leben ist Bewegung" ist der Titel des Films über den Feldenkrais-Pädagogen Thomas Fugger-Montesino. Er unterstützt Menschen auf dem Weg zu mehr Achtsamkeit und einem bewussteren Leben durch Bewegung. Auch die Bilder, die die Studierenden zusammen mit dem professionellen Filmteam eingefangen haben, spiegeln diese Einstellung wieder. Da wird jedem Schritt bis zur Bewegung ein eigenes Bild, eine eigene Einstellung gewidmet.

Zweimal um die Welt gerudert

Um Sport dreht sich auch der Film über Eberhard Gocke. Mit fast 82 Jahren betreibt Gocke noch aktiv Rudersport. Diese Tätigkeit ist nicht nur ein Hobby. In seinem vielseitigen Leben begleitete sie ihn bereits nach Toronto, Edmonton, Glasgow, Sevilla und um die ganze Welt. Gocke hat im Ruderboot eine Strecke zurückgelegt, die dem doppelten Äquatorumfang entspricht. Mit dem Rudern hat er schon begonnen, bevor er das im Verein vorgeschriebene Mindestalter erreichte. Seit über sieben Jahrzehnten bestimmt das Rudern sein Leben mit. Zweimal hat er dabei die Welt umrundet.

Auf dem Rücken der Pferde

Zwischen Mosbach und Buchen liegt der Reiterhof "Rückenwind" von Katrin Märkle. Auf ihrem Hof bietet sie unter anderem therapeutisches Reiten und Reitstunden an. "Ich bin glücklich, dass ich meine Leidenschaft für Pferde mit meinem Beruf verbinden kann." Bei der Therapie wird Märkle mit verschiedenen Persönlichkeiten und deren Geschichten konfrontiert. Sie nimmt die Zuschauer nicht nur mit zum Backen in ihre Küche, sondern auch in ihr Leben, in ihre Geschichte. Ihre Familie spielt eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Durch die tatkräftige Unterstützung ihrer Familie bei anfallenden Arbeiten meistert sie ihren Alltag. Als Ausgleich dazu verbringen sie viel Zeit miteinander.

Den Traum immer im Blick

"Gib niemals auf” ist der Satz, der Sven Behrendt durch sein Leben begleitet. Als Musiker möchte er über den Raum Mosbach hinaus bekannter werden, hat nun auch seine erste Single herausgebracht. Gezeigt werden Bilder von ihm in der Mosbacher Fußgängerzone, man hört Gitarrenmusik. "Ich habe gemerkt, dass ich meine Emotionen nicht verstecken muss", sagt Behrendt. Auch das gibt ihm die Kraft, immer weiterzumachen, niemals aufzugeben und noch stärker für seinen Traum zu kämpfen.

Ein Hobby außer Kontrolle

Der Ire Barry Masterson entschied sich 2008 mit seiner Frau, sein Großstadtleben in Irland aufzugeben, um es durch ein Leben in Schefflenz zu tauschen. Hier entdeckte er seine Faszination für Äpfel und Birnen, sowie die Faszination der Produktion von Cider & Perry (Apfel- und Birnenwein). Seitdem baute er sein Hobby immer weiter aus. Er selbst bezeichnet seine Leidenschaft als ein "Hobby außer Kontrolle". Die Kommentare unter diesem Video sprechen Bände: "Great Content", also "Großartiger Inhalt", oder "Now I need to learn german" ("Jetzt muss ich Deutsch lernen") stehen darunter.

Nachdem es 2020 keine Staffel der Stadt-Land-Fluss-Gerschichten gegeben hatte, wurde dieses Mal sogar eine Premiere gefeiert – im kleinsten Kreis versteht sich. "Es ist einer der emotionalsten Termine, die wir an der DHBW haben", sagt Pressesprecherin Katja Hirnickel. Das Schöne an den Geschichten: Sie erfüllen, was sie versprechen. "Menschen sind interessant, wenn man sie betrachtet", bringt Wirth es auf den Punkt. Die Stadt-Land-Fluss-Geschichten aus der Region werden den Studierenden (hoffentlich) nicht ausgehen ...

Info: Alle Geschichten sind unter https://bit.ly/33WDqU1 zu sehen.