Von Peter Lahr

Mosbach. Dass er kreativ sein kann und die gute Laune auch unter schwierigen Rahmenbedingungen nicht gleich verliert, hat Frank Roder bereits mit dem diesjährigen April-Scherz in der RNZ unter Beweis gestellt. Wenngleich es die Tanzstunden für Vierbeiner (bisher zumindest in Deutschland) nicht gibt. Die Coronakrise forderte dem Gründer, Leiter und Besitzer der Tanzschule "Tängo!" noch mehr Kreativität als üblich ab.

Statt wöchentlich bis zu 1000 Tanzschüler, die übers analoge Parkett schweben, sind es derzeit immerhin rund 200 Tanzbegeisterte, die die Angebote der interaktiven Tängo!-Digitalkurse nutzen. Dass Roder und sein Team damit einen Nerv der Zeit – und ihrer Eleven – treffen, zeigen viele positive Rückmeldungen. Manch ein Tanzschüler hat sogar spontan einfach etwas gespendet.

"Am 12. März 2020 haben wir freiwillig zugemacht. Wir dachten zuerst, das dauert drei Wochen und in den Ferien können wir alles nachholen." Es kam anders – nicht nur für die Tanzschule Tängo!. Bereits Ende März legte sich Frank Roder ein entsprechendes Digital-Equipment zu, um einen interaktiven Livestream anbieten zu können. Positiver Nebeneffekt: Das Verwaltungssystem mit all seinen individuellen Anmeldungen wanderte ebenfalls in die "Cloud". So kann künftig jeder angehende Tänzer sehen, an welchen Wochentagen er zum Unterricht kommen kann. Auch für den "Hybridunterricht", der über den Sommer wieder – unter Einhaltung aufwendiger Hygiene-Konzepte – möglich war, hatte die neue App Vorteile, erlaubte die neue Technik doch die geforderte Nachverfolgung.

Seit 2. November ist die klassische Tanzschule wieder geschlossen. "Wir wissen nicht, wie es weitergeht", lautet der Blick in eine ungewisse Zukunft. Immerhin gebe es mittlerweile wieder erste Anfragen von Menschen, die bald heiraten möchten und sich deshalb ein paar Tanz-Basics aneignen wollen. Oder von Interessierten, die sich einfach mal wieder zur Musik bewegen wollen. "Im Moment bieten wir für unsere Stammkunden Paartanz und Hip-Hop, Zumba, Kindertanz und Orientalischen Tanz an", beschreibt Roder die breite Angebotspalette.

Zu seinem Team zählen vier festangestellte Tanzlehrer: "Die haben viele Lösungen miteingebracht." Generell habe die Krise immerhin etwas Positives bewirkt: Der Zusammenhalt zwischen den Tanzschulen in Deutschland sei wohl nie so gut wie derzeit gewesen. Roder half etwa ein Hamburger Kollege bei technischen Fragen.

"Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die schöne Tanzstunde. Es hat richtig Spaß gemacht. Hat alles perfekt geklappt, nachdem das Programm dann lief", so bedankt sich eine Tänzerin in einer E-Mail. Tatsächlich sei der Weg auf die virtuelle Tanzfläche inzwischen sehr einfach zu beschreiten, findet Frank Roder: "Drei Klicks und du kommst in den Raum. Sogar Leute mit 70 sind dabei." Ein Tängo!-Tänzer lobt denn auch die "unerschöpfliche Geduld von Schelo", der zehnmal das "Herrenkörbchen" vormache. Gut zum Nachtanzen geeignet seien die Videos, die ebenfalls zur Tängo!-Palette zählen. Dass gemeinsames Tanzen auch zum Entspannen in schwierigen Zeiten führt, darauf verweist ein Paar, das vor Jahren über einen Gutschein zum Grundkurs fand und seitdem mit wachsender Begeisterung dabeiblieb.

Der Mehraufwand für die "Macher" hat sich – so gesehen – gelohnt. "Während des ersten Lockdowns habe ich in zwei Monaten 2500 Mails bekommen", erinnert sich Frank Roder an den unglaublichen Arbeitsaufwand, bis die Technik installiert war und so "bombig" wie jetzt lief. "Wir sind nirgendwo einzuordnen", kommt der Tanzlehrer auf eine weitere Besonderheit zu sprechen. Zählt sein Betrieb zum Sport oder zur Bildung? "Wir sind eigentlich Kultur. Unser Welttanzprogramm zählt zum immateriellen Unesco-Kulturerbe", weiß Roder. Zudem sei man ein Ausbildungsbetrieb und habe im Lauf der Jahre (seit der Gründung 1998) über 60 Bälle in der Alten Mälzerei organisiert – mit Live-Bands und 20.000 Besuchern; hinzu kämen über 500 Veranstaltungen in der Tanzschule.

Auch wenn die Verluste – wie bei allen Tanzschulen – riesig seien, so jammere man international gesehen auf hohem Niveau, gibt Roder zu bedenken. Der Rettungsschirm in Deutschland sei wesentlich größer als in anderen europäischen Ländern. Die erste Soforthilfe sei schnell angekommen. Allerdings bestehe bei allen Hilfen bis dato die Unsicherheit, ob man davon nicht wieder etwas zurückzahlen müsse – dann sähe die Lage schon wieder ganz anders aus. Doch Frank Roder bleibt zuversichtlich, er weiß: "Die Kunst zu leben besteht darin, zu lernen im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten."

Info: Für Mitglieder geht das digitale Kursangebot der Tanzschule laufend weiter. Bald sollen neue Grundkurse starten. www.taengo.de/news/