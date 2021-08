Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Der eine, im Bergfeld lebend, möchte wissen, was er bei der Anschaffung eines Pedelecs beachten muss, um mit dem Filius sicher unterwegs zu sein. Ein anderer, aus Köln auf Visite im Odenwald, schildert den beiden Männern von der polizeilichen Präventionsaußenstelle Mosbach seinen Radunfall, der dank Helm glimpflich ausgegangen ist. Ein Paar aus dem Saarland lobt die schönen Routen in der Gegend. Und zwei flotte Besucher aus Bayern haben den Weg von ihrem Urlaubsort Bad Wimpfen radelnd nach Mosbach gefunden und erkundigen sich nun, wie sie ihre wertvollen Rennräder am besten sichern können. Allen schenkten Manfred Ritzhaupt und Sven Schumann Gehör, verteilten Ratschläge und gaben Empfehlungen ab – vom diebstahlresistenten Bügelschloss bis zum Biergarten-Einkehrtipp.

Am Fahrrad-Infostand der Polizei herrscht während der zweieinhalbstündigen Präsenz am Mosbacher Marktplatz reger Betrieb. "Wir wurden vor allem von Touristen angesprochen", freuen sich die beiden Polizeibeamten, dass der Radtourismus in der Mosbacher Region offenbar ordentlich Fahrt aufnimmt. Zum ersten Mal war man mit dem Präventionsangebot in Mosbachs Mitte präsent. Bei ähnlichen Veranstaltungen am Elz- und Neckarradweg in der Nähe des Verkehrsübungsplatzes sei dieses Angebot ebenfalls gut genutzt worden, berichten die beiden. Auf Stehtischen liegen Fahrradschlösser der Firma Abus in diversen Sicherheitsstufen, an einem Ständer zeigt sich die Bandbreite von schützenden Kopfbedeckungen für Radfahrer, die der Helmhersteller Cratoni zur Demonstration zur Verfügung stellt.

Auf die Wichtigkeit und Sinnhaftigkeit von Helmen hinzuweisen, ist Schumann und Ritzhaupt ein besonders großes Anliegen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, nicht mit der Andeutung einer Helmpflicht (die beim Pedelec nicht, aber beim E-Bike sehr wohl gilt), sondern aus Überzeugung: "Ich rate unbedingt dazu, nicht, weil ich Polizist bin, sondern weil ich weiß, wie die Unfallopfer aussehen", unterstützt Manfred Ritzhaupt eine Urlauberin, die ihren Mann davon überzeugen möchte, wie sie selbst einen Radhelm zu tragen. Für die Münsteranerin waren die beiden Polizisten eine echte Schützenhilfe, zeigte sich der Gatte doch nach wenigen Minuten schon einsichtig.

Am häufigsten seien sie darauf angesprochen worden, wie die inzwischen deutlich wertvolleren, da motorisierten Räder gut gesichert werden könnten, verraten die Uniformierten aus dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Heilbronn, zu dessen Außenstelle Mosbach fünf Beamte gehören.

Ritzhaupt und Schumann engagieren sich seit Jahren für einen in jeder Hinsicht sicheren Radverkehr, wozu auch die Kooperationsprojekte mit den Verkehrswachten Buchen und Mosbach zählen. Weitere Anliegen von Velofahrerinnen und -fahrern, mit denen sich der Polizeioberkommissar und der Polizeihauptmeister auf dem Marktplatz außerdem konfrontiert sehen, sind der oftmals von Pkw-Lenkern nicht eingehaltene Seitenabstand von 1,5 Metern. "Das ist ein Thema, das alle Radler beschäftigt", weiß Ritzhaupt. Er weiß aber auch, wie schwer es ist, entsprechende Verstöße zu dokumentieren, um sie zur Anzeige bringen zu können. Beim (verbotenen) Parken auf dem Fahrradschutzstreifen etwa in der Mosbacher Straße gelingt das schon eher.

Ach, und wer beim Lesen über die Helmpflicht für E-Biker gestolpert ist: das stimmt so. Denn die allermeisten im üblichen Sprachgebrauch als E-Bikes bezeichneten Verkehrsmittel sind Pedelecs, für die die Helmpflicht (noch) nicht gilt. Auch darüber wurde übrigens am polizeilichen Infostand aufgeklärt …

Info: Der gute Rat ums Rad wird am Dienstag, 7. September, zwischen 12 und 15 Uhr nochmals auf dem Mosbacher Marktplatz angeboten. Ferner wird auf ein Fahrsicherheitstraining für Seniorinnen und Senioren hingewiesen, das in Kooperation mit dem Kreisseniorenrat und der Verkehrswacht am Mittwoch, 15. September, von 13 bis 16 Uhr stattfinden soll. Treffpunkt ist im Unterrichtsraum am Verkehrsübungsplatz beim Pattberg-Schulzentrum in Neckarelz.