Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Fast jeder zweite Deutsche ist übergewichtig. Dabei ist den meisten eine gesunde Ernährung wichtig. Doch welches Müsli trägt eher zu einem ausgewogenen Frühstück bei? Wie gut ist die Nährstoffzusammensetzung meiner liebsten Tiefkühlpizza? Wäre die einer anderen Marke eventuell gesünder? Fragen, die sich viele Verbraucher im Supermarkt immer häufiger stellen, aber bisher nur schwer beantworten können. Der neue Nutri-Score soll jetzt mehr Durchblick bei der Lebensmittelauswahl schaffen, den Vergleich von Produkten vereinfachen. Seit Anfang November können Hersteller die sogenannte Lebensmittel-Ampel freiwillig auf die Vorderseite ihrer Verpackungen drucken. In Mosbacher Supermärkten und Discountern entdeckt man die grün-gelb-rote Farbskala bislang jedoch nur selten.

Peter Arnold, Leiter des Rewe-Marktes An der Bachmühle, muss selbst eine seiner Mitarbeiterinnen fragen, welche Lebensmittel mit der Ampel-Skala schon gekennzeichnet sind. "Bis jetzt nur die Milchprodukte von Danone", erklärt sie ihm und zeigt auf einen separaten Kühlschrank direkt neben dem langen Kühlregal, auf dem groß das bunte Nutri-Score-Logo aufgemalt ist. Alle Joghurt-Becher, die darin stehen, sind grün gekennzeichnet, beinhalten also wenig ungesunde Nährstoffe.

Marktleiter Peter Arnold (Rewe im Quartier am Gartenweg) zeigt die Lebensmittel-Ampel auf einem Joghurt. Foto: Caspar Oesterreich

Arnold ist "hin- und hergerissen", ob er die neue Lebensmittel-Ampel gut oder schlecht finden soll: "Für die Verbraucher schafft der Nutri-Score natürlich eine Orientierung, was ja erst einmal positiv ist", erklärt er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Auch Rewe arbeite momentan daran, die Eigenmarken mit dem Nutri-Score zu versehen.

Immer häufiger habe Arnold in den vergangenen Jahren Kunden im Supermarkt gesehen, "die lange auf die Nährstofftabellen auf den Verpackungen schauen, sich intensiv mit den Inhaltsstoffen beschäftigen." Für sie stelle die Lebensmittel-Ampel eine Vereinfachung beim Einkauf dar. "Durch die Farbskala lassen sich die Produkte schon auf den ersten Blick vergleichen."

Für alle anderen, so der Marktleiter weiter, schaffe der Nutri-Score aber keinen Mehrwert. "Diejenigen, die sich intensiv mit ihrer Ernährung beschäftigen, wissen meistens schon genau, welche Lebensmittel sie kaufen und welche eben nicht. Alle andern packen einfach das in ihren Einkaufswagen, was ihnen schmeckt. Daran ändern auch ein paar bunte Punkte nichts."

Solange die Hersteller selbst entscheiden könnten, ob sie die neue Skala verwenden oder nicht, "werden es nur diejenigen tun, die auch die grüne Kennzeichnung bekommen", ist sich Arnold sicher. Eine verpflichtende Regelung hätte aus seiner Sicht für den Verbraucher "deutlich mehr gebracht".

Die Kaufland-Filiale in Mosbach führe aktuell rund 60 Eigenmarken-Produkte mit dem Nutri-Score, teilt eine Konzernsprecherin auf RNZ-Anfrage mit. Bereits Anfang des Jahres habe man mit der Einführung der Vergleichsskala begonnen und zähle somit "zu den ersten Händlern, die ihre Eigenmarken freiwillig mit der Lebensmittel-Ampel versehen haben". Aber auch auf "einigen" anderen Produkten, die Kaufland in seinen Filialen vertreibt, finde sich bereits ein aufgedruckter Nutri-Score.

Ähnliches teilt ein Sprecher von Aldi Süd auf RNZ-Anfrage mit: "Derzeit führen wir einige Markenprodukte, die bereits mit dem Nutri-Score gekennzeichnet sind." Ab Frühjahr 2021 sei die Lebensmittel-Ampel dann auch "auf mehreren Eigenmarken" zu finden. Aldi befürworte eine europaweit einheitliche Regelung und sei "bezüglich der Kennzeichnung unserer Produkte bereits im Austausch mit unseren Lieferanten". Seit mehr als zehn Jahren, und damit vor Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung, drucke Aldi die Nährwerttabelle auf die Verpackungen. Damit sei das Unternehmen als einer der ersten Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland komplett transparent in Bezug auf Nährwertangaben gewesen.