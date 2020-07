Mosbach. (stm) Ab kommenden Samstag, 25. Juli, ist es soweit: Trotz Corona und Ausfall des Mosbacher Sommers stehen die Mosbacher Open-Air-Filmnächte vor der Tür. In diesem Jahr natürlich unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, mit Zuschauerbegrenzung und ohne Abendkasse. Bis 8. August heißt es dann wieder jeden Abend bei ausreichender Dunkelheit (ab ca. 21.30 Uhr): "Film ab!"

Das abwechslungsreiche Programm reicht von Komödien wie "Nightlife", "Die Känguru-Chroniken", "Das perfekte Geheimnis" oder "Das Beste kommt noch" bis zu den Dokumentarfilmen "Somewhere else together" und "Besser Welt als nie".

Das ist das Kino-Programm Sa, 25.7.: Nightlife So, 26.7.: Knives Out Mo, 27.7.:Als Hitler das rosa Kaninchen stahl Di, 28.7.: Somewhere else Together Mi, 29.7.:Narziss und Goldmund Do, 30.7.:Die Känguru-Chroniken Fr, 31.7.:Nightlife Sa, 1.8.: Bohemian Rhapsody So, 2.8.: Little Women Mo, 3.8.: Das perfekte Geheimnis Di, 4.8.: Master Cheng in Pohjanjoki Mi, 5.8.: Lindenberg! Mach dein Ding! Do, 6.8.: Nightlife Fr, 7.8.Das Beste kommt noch Sa, 8.8.: Besser Welt als nie

Für all jene, die im Film gerne in die Vergangenheit reisen, werden "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl", "Narziss und Goldmund" und "Little Women" gezeigt. Ein Film der besonderen Art ist "Master Cheng in Pohjanjoki" von dem finnischen Regisseur Mika Kaurismäki, der mit skurrilem Humor und einer außergewöhnlichen Story überzeugt. Wegen der Zuschauerbegrenzungen ist der Film "Nightlife" an drei Abenden zu sehen.

Auch in diesem Jahr gibt es ein eigenes Programmheft, das in den Mosbacher Geschäften und der Tourist Information ausliegt sowie unter www.mosbach.de/der_mosbacher_sommer heruntergeladen werden kann.

Einlass ist jeweils ab 20.30 Uhr. Da es nach Sonnenuntergang im Park schnell kühl werden kann, ist es ratsam, warme Jacken, Sitzkissen und Decken mitzubringen. Aus Hygiene-Gründen gibt es keine Sitzkissen vom Kulturamt.

Info: Karten gibt es Corona-bedingt nur im Vorverkauf in der Tourist-Information am Marktplatz, Tel.: (0 62 61) 9 18 80 und im Internet unter www.mosbach.de/openairkino