Das Schild steht, die Regale hängen: Am Samstag startet Steffen Diemer mit seinem neuen Laden für regionale Produkte. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. Eigentlich wollte er nur Schweinefleisch zu besseren Konditionen vermarkten. Jetzt wird es doch ein größerer Wurf: Am Samstag eröffnet Steffen Diemer in Mosbach seinen "Bergfelder Hofladen". 15 Kooperationspartner hat er inzwischen. Sie alle kommen aus der Region und wollen ihre Waren in dem neuen Hofladen anbieten.

Der Hofladen von Steffen Diemer verdient seinen Namen: Er befindet sich direkt auf einem der Bergfelder Höfe im Allfelder Weg; eine alte Scheune wurde dafür (in Eigenleistung) umgebaut. Sein wichtigster Kooperationspartner ist Udo Holder, der züchtet Schweine und lebt und arbeitet schräg gegenüber. Kürzer kann ein Transportweg nicht sein. Aber auch die anderen Partner können sich sehen lassen: Marliese’s Eis (Bad Friedrichshall), der Obstbaubetrieb Gätschenberger (Katzental), Keim’s Kartoffeln & Kürbisse (Gundelsheim), Hof Denninger (Untergriesheim), Mechlers Fränkischer Grünkern (Altheim), Nudelstube Bender (Auerbach), Fischer Obstkulturen (Neuenstadt), Josef und Samuel Baier (Sulzbach), Torsten und Anita Heininger (Sulzbach), Blumenkind (Mosbach), Dietrich Schmalzhaaf (Möckmühl), Odenwälder Bioinsel (Elztal), Biemer Mühle (Dallau) und auch der eigene Vater bzw. er selbst füllen ab Samstag die Regale mit ihren Produkten.

"In unserer Familie wurde auf Regionalität immer Wert gelegt", erzählt Diemer. Er könne sich gar nicht erinnern, ob seine Mutter jemals im Supermarkt eingekauft habe. "Die Großeltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb", berichtet der Neu-Ladenbesitzer. Die Eltern haben ihn im Nebenerwerb fortgeführt – der Keller war und ist immer voll mit eigenen Produkten, Eingemachtem und eigenem Fleisch. "So bin ich aufgewachsen. Ein gutes Essen ist mir viel wert", sagt Diemer.

Das will er nun auch an seine künftigen Kunden weitergeben. Er bittet aber auch um Nachsicht: "Wir werden nicht immer alles haben, wir verkaufen saisonale Ware, und manchmal wird auch etwas ausverkauft sein." In den sozialen Netzwerken hat er schon die Werbetrommel für seinen Laden gerührt – die Reaktionen sind positiv, im echten wie im digitalen Leben.

"Regional, umweltfreundlich, kurze Transportwege", so umschreibt Diemer sein Konzept. Er möchte auch Lebensmittelverschwendung entgegenwirken. "Wir werden sicher keine Unmengen produzieren, um die dann wegzuwerfen." Mit "wir" meint er auch einen befreundeten Metzger, der das Fleisch verarbeitet.

Auf rund 100.000 Euro beziffert Steffen Diemer die Investition für den Hofladen. Gehofft hatte er auf einen Leader-Zuschuss. Doch der blieb aus. "Die Absage war für mich eine große Enttäuschung." Denn sie betreffe nicht nur ihn, sondern alle 15 Kooperationspartner, die mit ihm zusammen arbeiten. Auch bei der Leader-Geschäftsstelle bedauert man, dass das förderungswürdige Projekt nicht mit Geld bedacht werden konnte. Man habe 200.000 Euro zur Verfügung gehabt; andere Projekte hätten bei der Bewertung nach Punkten etwas besser abgeschnitten. Das Ziel des Hofladens punktet aber auch außerhalb von Förderprogrammen: Nachhaltige und frisch erzeugte Produkte von Bauern aus der Nähe anbieten – und zwar für jeden.

Info: www.bergfelder-hofladen.de