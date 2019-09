"Die Vermessung der Welt" eröffnet am Dienstag, 15. Oktober, die neue Spielzeit der Badischen Landesbühne in Mosbach. Foto: Sonja Ramm

Mosbach. (stm) Die neue Spielzeit der Badischen Landesbühne steht unter dem Motto "Weltgeschichten". BLB-Intendant Carsten Ramm erläutert: "Unsere Welt ist im Wandel. Das war schon immer so, aber die Veränderungen haben sich beschleunigt. Umso mehr müssen wir darüber nachdenken, welche Veränderungen wir uns wünschen, welche wir brauchen und welche wir unbedingt versuchen sollten zu verhindern." Die Stücke der kommenden Spielzeit sollen helfen, den Blick auf die Vielfalt der Welt zu öffnen, von einzelnen Menschen, Individuen und ihren Konflikten erzählen.

Den Spielzeitauftakt macht am 15. Oktober die Bühnenfassung von Daniel Kehlmanns Roman "Die Vermessung der Welt". Er handelt von den zwei berühmtesten Forschern des beginnenden 19. Jahrhunderts: Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß.

Mit hintergründigem Humor zeichnet Kehlmann das Bild zweier bedeutender Männer mitsamt ihrer Sehnsüchte und Schwächen - und schildert fantasievoll ihre Gratwanderung zwischen Lächerlichkeit und Größe, Scheitern und Erfolg. Das Buch ist einer der erfolgreichsten deutschen Romane der Nachkriegszeit.

Darauf folgt am 26. November die Uraufführung des Stücks "Der Illegale" mit Texten von Günther Weisenborn. Der Widerstandskämpfer wurde von den Nazis verhaftet, seine Werke verboten und verbrannt. Mit "Der Illegale" schrieb er eines der meistgespielten Stücke der Nachkriegszeit. In Szenen und Songs, Lyrik und Prosa wird das Werk und bewegte Leben des Autors vorgestellt. Der Liedermacher und Komponist Konstantin Wecker hat die Songtexte Weisenborns vertont. Sie sind in der Uraufführung erstmals zu hören.

Weiter geht es am 10. Dezember mit einer Komödie von Pierre Barillet und Jean-Pierre Grédy: "Das Schmuckstück". Sie erlangte durch die Verfilmung mit Catherine Deneuve und Gérard Depardieu große Bekanntheit. Die Badische Landesbühne bringt die temporeiche Boulevardkomödie über Emanzipation und Frauenpower mit live gesungenen Chansons auf die Bühne.

Für ihren Debütroman "Nichts, was uns passiert" wurde Bettina Wilpert mit dem ZDF-aspekte-Literaturpreis 2018 ausgezeichnet. Das Buch thematisiert, welchen Einfluss eine Vergewaltigung auf Opfer, Täter und das Umfeld hat und wie unsere Gesellschaft mit sexueller Gewalt umgeht. Die Badische Landesbühne führt die Geschichte am 28. Januar in der Alten Mälzerei auf.

Rainer Werner Fassbinder ist mit "Welt am Draht" eine packende Mischung aus Krimi und Science-Fiction gelungen, die das Spiel mit verschiedenen Wirklichkeitsebenen spannend und klar zu verbinden weiß. Die von Fritz Müller-Scherz verfasste Drehbuchfassung ist am 10. März in Mosbach zu erleben. Darin haben Wissenschaftler mit Hilfe des Supercomputers Simulacron eine Welt erschaffen, die von künstlichen Menschen bewohnt wird. Aber wer steuert wessen Existenz - was ist wirklich und was Simulation?

Das Werk von Thomas Brasch ist eines der markantesten der neueren deutschen Literatur. Seine Texte beschreiben soziale Unfreiheit und die Sehnsucht nach Utopie. Sein sprachgewaltiges Stück "Mercedes" ist eine Liebesgeschichte. Über den Umweg von Experiment und Spiel wird für zwei gestrandete Einzelne etwas möglich, was in der Realität nicht zustande kommt: Nähe. Das von Robert Stadlober inszenierte Stück ist am 5. Mai in Mosbach zu sehen.

Für die Freilichtaufführung am 14. Juli hat der Intendant der Badischen Landesbühne die Komödie "Das Sparschwein" von Eugène Labiche ausgewählt, dem Großmeister des französischen Boulevardtheaters. Darin zahlt eine Pokerrunde auf dem Land fleißig in ein gemeinsames Sparschwein ein. Davon soll ein Ausflug nach Paris bezahlt werden. Labiche zieht alle Register: Temporeich treibt er seine Protagonisten in die Fallen und Fettnäpfe der Großstadt, führt Eitelkeiten und den naiven Übermut der Dörfler genüsslich vor und lässt ihre Träume gnadenlos platzen.

Wer sich für ein Abonnement interessiert, der meldet sich beim Kulturamt der Stadt Mosbach, Daniela Keil, Zimmer 302, oder unter Telefon 06261/82225. Informationen gibt’s zudem hier sowie im Programmheft, das auch in der Tourist Info ausliegt. Die Vorstellungen sind immer dienstags um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei Mosbach.