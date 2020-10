Dass Hollywood die so genannten „Blockbuster“ aufgrund der Coronakrise zurückhält, merkt man auch in der Kinostar Filmwelt in Neckarelz. Dennoch blickt Michael Roesch, Geschäftsführer der Kinostar Theater GmbH, verhalten positiv in die Zukunft. Foto: Noemi Girgla

Von Noemi Girgla

Neckarelz. Der neue James-Bond-Film – verschoben. "Minions 2” – verschoben. "Wonderwoman" – verschoben. Und die Liste geht weiter. Dass Hollywood die sogenannten "Blockbuster" aufgrund der Corona-Krise weiter zurückhält, merkt man natürlich auch in der Kinostar Filmwelt in Neckarelz.

Michael Roesch, der Geschäftsführer der Kinostar Theater GmbH.​

Michael Roesch ist der Geschäftsführer der Kinostar Theater GmbH. Er berichtet, dass die Umsätze, die die Kinos dieses Jahr einspielen, um 60 bis 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen seien. "Drei Monate hatten wir ganz zu", erzählt Roesch. "Als wir dann am 4. Juni wieder öffnen durften, war der Andrang in der ersten Woche groß. Die Leute waren froh, wieder ins Kino gehen zu dürfen." Danach relativierten sich die Zahlen allerdings wieder.

"Wir bewegen uns momentan auf dem Niveau, das wir sonst in einem heißen Sommer haben", zieht Roesch einen Vergleich. Denn der Zuschauerandrang hängt seines Erachtens nach von der Attraktivität der Filme ab. Und da ist nicht viel übrig geblieben. "Der Start von Filmen wird global geplant", erläutert Roesch. Daher seien die "starken Filme" soweit verschoben worden, dass sie wieder zeitgleich in allen Kinos weltweit gezeigt werden könnten. Schwierig bei der momentanen unsicheren Corona-Lage. Doch damit nicht genug.

Die Aufregung in der Kinowelt sei groß gewesen, meint Roesch, als Disney Plus im Sommer beschlossen habe, einen weiteren potenziellen Blockbuster, "Mulan", gar nicht erst in die Kinos zu bringen, sondern ausschließlich in der eigenen Online-Videothek anzubieten. "Einige Kollegen haben sich da schon Gedanken gemacht, ob noch andere Filme diesem Beispiel folgen würden", so Roesch. Jedoch ließen sich so große Filme nicht über reines Streaming finanzieren, erklärt er. "Das war eine Ausnahmesituation, die der Pandemie geschuldet war."

Die Hoffnungen des Kinobetreibers beruhen derzeit auf dem kürzlich angelaufenen Action-Film "Greenland" mit Gerard Butler und dem neuen Eberhofer-Krimi "Kaiserschmarrndrama", der am 12. November anläuft. Doch auch diese Filme könnten eben keinen Hollywood-Blockbuster ersetzen, so Roesch.

Dabei würden die Filmliebhaber der Institution Kino durchaus auch in Corona-Zeiten vertrauen, glaubt der Geschäftsführer der Kinostar Filmwelt. Im Kino werde schließlich nicht gesungen oder gesprochen, zudem habe man ein sehr gutes Lüftungssystem und Abstand. Momentan sei in den drei Sälen des Kinostar Neckarelz jede zweite Reihe gesperrt, links und rechts der gebuchten Plätze je drei Sitze frei. So ließen sich die nötigen Abstände zwischen den Besuchern gut einhalten. "Die Leute haben Vertrauen in die Kinos – aber die Filme fehlen."

Hinzu kommt die Konkurrenz durch Netflix und Co. "Für einen eher ,langweiligen’ Film gehen die meisten nicht ins Kino, sondern bleiben lieber abends zu Hause auf der Couch", führt Roesch aus. Aber bei einem entsprechenden Angebot würden die Zuschauer dann doch lieber ins Kino gehen. "Das ist wie bei einem Lieferdienst. Natürlich kann man sich eine Pizza nach Hause bringen lassen, aber sie im Restaurant zu essen, ist dann doch noch mal etwas ganz anderes. Menschen sind schließlich soziale Wesen."

Im Gegensatz zu vielen anderen großen wie kleinen Kinos stehe das Kinostar Neckarelz noch gut da, beruhigt der Geschäftsführer. "Mein Bruder kümmert sich um die Finanzen und wir waren immer sparsam. Ich bin auch sehr dankbar für die Finanzhilfen, die vom Land kamen", teilt er mit. Daher bestehe keine unmittelbare Gefahr, dass das Kino in Neckarelz schließen müsse. Eine gewisse Durststrecke ließe sich noch überbrücken.

Außerdem sei, laut Roesch, ein kleiner, aber doch erkennbarer Aufwärtstrend zu beobachten. "Die Leute merken, dass es relativ ungefährlich ist, ins Kino zu gehen", führt er aus. Und langsam würden die Besucherzahlen auch wieder ansteigen. Außerdem könne das schließlich nicht ewig so weitergehen. "Irgendwann müssen die großen Filme auch wieder starten. Die kann man ja nicht wenig frisch halten", ist der Kino-Fachmann überzeugt.

Auf James Bond allerdings, der bereits zum vierten Mal – inzwischen auf den 2. April 2021 – verschoben wurde, würden die Kinogänger warten – egal wie lange es dauert. "Das wird ein Aufatmen sein", prognostiziert Roesch. Von diesem Film könnte aber auch einiges abhängen. "In Deutschland erwartet man etwa sechs bis sieben Millionen Zuschauer für den neuen Bond. Wenn die Zahlen aber unter den Erwartungen der Filmverleihe bleiben, könnten andere Filme weiter verschoben werden", befürchtet er. Am kürzlich aufgekommenen Gerücht, dass "Keine Zeit zu sterben" an einen Streaming-Anbieter verkauft werden solle, ist laut Roesch nichts dran. Zwar hätten Apple TV+ und Netflix bei der Filmproduktions- und Filmverleihgesellschaft MGM deshalb angefragt, aber der geforderte Preis von offenbar mindestens 600 Mio. Dollar sei den Streamingplattformen dann doch zu hoch gewesen.

Dennoch blickt der Kinobetreiber positiv gestimmt in die Zukunft: "Es geht leicht aufwärts und wir spielen jetzt einfach, was wir haben. Die großen Filme werden kommen, und mit ihnen werden auch die Zuschauer in die Kinos zurückkommen."