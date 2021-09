An der Gutleut-Anlage finden Jakobsweg-Pilger eine Stempelstation. Christian Thumfart ist es bei seinen Tausenden Pilger-Kilometern nicht immer gelungen, einen Stempel in seinem Pass zu bekommen. Foto: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Mit dem Klassiker unter den Pilgerwegen hat es angefangen. 2009 ging Christian Thumfart von Mosbach nach Santiago de Compostella, 2500 Kilometer durch Deutschland, Frankreich, Spanien auf dem "Camino Frances", wie der Jakobsweg international genannt wird. 2014 und 2017 knöpfte sich der damals 58-Jährige verschiedene Pilgerwege in Skandinavien vor, 2016 ging er von Mosbach nach Rom. Beide Wanderungen sind je 1500 Kilometer lang. Was er erlebt hat, hielt Thumfart in Tagebüchern fest.

Nun liegen drei Bände bei "Books on demand" vor. "Ich bin immer wieder gefragt und gebeten worden, ob ich meine Schilderungen nicht veröffentlichen wolle", erklärt er den Anstoß. Die erste große Pilgerreise hatte bereits 2011 ihren Niederschlag in einem 120-Seiten-Werk gefunden.

Zu lesen bekommt man eine persönliche, mitunter intime Beschreibung dessen, was Thumfart Tag für Tag begegnet ist, was er erlebt und erlitten hat (Blasen!), was ihn bewegt hat. Die intensivste Erfahrung war der Jakobsweg. Beruflich in einer Umbruchsituation erhoffte er sich von der Pilgerwanderung vor elf Jahren Klärung – und fand sie. "Das gehört zu den wertvollsten Erfahrungen meines Lebens."

Thumfart lässt seine Leserinnen und Leser teilhaben, öffnet sich, auch wenn es Momente gab, die ihm psychisch mehr abverlangten, als er glaubte aushalten zu können. "Ich habe gemerkt, dass ich erreichen kann, was ich erreichen will." Die Unterstützung von Mitpilgern und sein katholischer Glaube spielten eine erhebliche Rolle. In seine Gebetsanliegen (wie andere oft verwendete Begriffe abgekürzt: GA) schloss er andere und die eigene Familie meist ein. Am 26. Juni 2009 steht da: "fuer alle suchenden auf dem weg." Die Tastatur auf dem altmodischen Handy kannte noch keine Umlaute, und Großschreibung war umständlich.

Thumfarts christliche Lebenshaltung machte aus der Pilgerreise nach Rom ein Spendenprojekt, das er mit dem Kolpingbruder Karl Kretschmer bewältigte, auch wenn der Weg in die Ewige Stadt letztlich nicht komplett gemeinsam gegangen wurde. Dem eigenen Geh-Rhythmus zu folgen, ist eine weitere wichtige Erfahrung, die Christian Thumfart gemacht hat. Diese und andere Erkenntnisse wechseln in den Tagebuchtexten mit kundigen Naturbetrachtungen (Thumfart ist seit 50 Jahren im Nabu aktiv), witzigen Bemerkungen ("Die Österreicher sind urig, aber musikalisch."), dem exakten Aufzählen und Beschreiben aller Blasen und ihrer Behandlung, schwankenden Emotionen, Auskünften zu besuchten Stätten und Nachrichten aus der Heimat. Kurz: sehr persönlich.

Die drei bisher erschienenen Bücher sind keine Wanderführer, die mit Hinweisen auf Gehstrecken, Pilgerherbergen und sonstigen nützlichen Informationen nach wiederkehrendem Muster dienen, auch wenn der Autor sich über Kosten für eine Übernachtung oder die Zusammensetzung des abendlichen Menüs teils detailliert auslässt. Wer aber wissen möchte, was auf einen zukommt, wenn man auf monatelange Pilgerschaft geht, der kann von den Erzählungen Thumfarts profitieren. Den Weg, die Wege gehen, das muss jeder selbst. Gilt nicht nur für Pilgerwege.

So wie sich der seit zwei Jahren im Ruhestand befindende einstige Grünflächen-Verantwortliche der Stadt Mosbach in sein erstes Pilgerabenteuer gestürzt hat, so hat er später immer wieder Herausforderungen gesucht. 2019 wollte er vom Bodensee zum österreichischen Wallfahrtsort Mariazell, musste aber erkennen, dass die West-Ost-Überschreitung der Alpen mit schwerem Rucksack doch zu alpin war. Ähnlich war’s im Juli dieses Jahres: Die Alpenüberquerung von Nord nach Süd scheiterte an zu schlechtem Wetter.

Christian Thumfarts Erkenntnis aber kennt kein Bedauern: "Das schaffe ich nicht mehr, das ist für mich nicht mehr angesagt." Dafür hält er durch Deutschland und Mosbach pilgernden Menschen ein Nachtlager bereit und den Jakobsweg-Abschnitt zwischen Obrigheim und Adelsheim in Schuss. Damit andere den Weg gut finden und gehen können.

Info: Christian Thumfarts Pilger-Tagebücher sind als Print- oder E-Book bei "Books on demand" erhältlich. Erst auf Bestellung wird das Buch gedruckt. Sie kosten zwischen 8,90 und 12,90 Euro. In Kindlers Buchhandlung in Mosbach kann man sie direkt erwerben.