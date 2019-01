Mosbach. (pol) Weil er mit dem Kopf gegen die Wand einer Arrestzelle des Mosbacher Polizeireviers rannte, musste ein Mann am späten Samstagabend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden. Der 42-Jährige war aufgefallen, weil er in einer Gaststätte andere Gäste angepöbelt hatte. Aufgrund seiner offensichtlichen starken Trunkenheit wurde zunächst der Rettungsdienst alarmiert. Da sich der Mann gegenüber den Einsatzkräften unkooperativ verhielt, riefen diese die Polizei hinzu.

Der Mosbacher weigerte sich, seine Personalien anzugeben und wollte auch nicht von einem Taxi nach Hause gebracht werden. Da es aufgrund seines Zustandes und seines zunehmend aggressiven Verhaltens nicht möglich war, ihn allein auf der Straße zu lassen, wurde er in Gewahrsam genommen. Als er sich weigerte, in den Streifenwagen einzusteigen und er auf einen Polizeibeamten losging, wurde er mittels Pfefferspray in Schach gehalten. Anschließend begleitete er die Beamten widerstandslos.

In der Zelle rannte er offenbar mit so großer Wucht mit dem Kopf gegen die Wand, dass er anschließend bewegungslos auf dem Boden liegen blieb und zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gefahren wurde.